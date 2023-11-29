В Калининграде приезжие избили мужчину в автобусе

Председатель СК Бастрыкин уже поручил возбудить на нападавших уголовное дело.
От проблем с мигрантами, как оказалось, лихорадит даже Калининградскую область. В понедельник вечером, около половины одиннадцатого, на Ленинском проспекте группа приезжих напала на местного мужчину. Сначала его жестоко избивали ногами рядом с остановкой общественного транспорта, затем потасовка перекинулась в автобус, в котором попытался спрятаться пострадавший.
Причины конфликта пока неизвестны, полиция только начала проверку, поскольку видео появилось в сети только вчера вечером. Но судя по разговорам на видео, пострадавший сделал что-то нехорошее с сестрой одного из нападавших.
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На инцидент уже отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил главе калининградского СК провести расследование и возбудить уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Анатольевичу Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", — говорится в официальном Telegram-канале информационного центра СК России .
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чемодан-вокзал-кишлак!
Надо принять закон ,при котором, за каждое преступление ,совершённое обезьянами ,будут высылать 50-100 уродов ,той-же национальности что и совершивший гадость,одним-же рейсом , я думаю ,что подонок приземлится где-то под Челябинском ...
Ну раз так, то поделом
Может шоколадку, а может и в шоколадку