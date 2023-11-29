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В Калининграде приезжие избили мужчину в автобусе

В Калининграде приезжие избили мужчину в автобусе

Автор:
29 ноября 2023 19:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Калиниград   александр бастрыкин   нападение   приезжие   следственный комитет   
1984
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Председатель СК Бастрыкин уже поручил возбудить на нападавших уголовное дело.

От проблем с мигрантами, как оказалось, лихорадит даже Калининградскую область. В понедельник вечером, около половины одиннадцатого, на Ленинском проспекте группа приезжих напала на местного мужчину. Сначала его жестоко избивали ногами рядом с остановкой общественного транспорта, затем потасовка перекинулась в автобус, в котором попытался спрятаться пострадавший.


Причины конфликта пока неизвестны, полиция только начала проверку, поскольку видео появилось в сети только вчера вечером. Но судя по разговорам на видео, пострадавший сделал что-то нехорошее с сестрой одного из нападавших.

На инцидент уже отреагировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил главе калининградского СК провести расследование и возбудить уголовное дело.


"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Анатольевичу Бочарову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", — говорится в официальном Telegram-канале информационного центра СК России .

Источник:

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Метки: Видео   Калиниград   александр бастрыкин   нападение   приезжие   следственный комитет   
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33  комментария
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Сергей С 47 минут назад
Макаки черножопые как обычно по одному они могут только ослам присовывать
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1k
Tevet 4 минуты назад
Рожи все в клеточку...ну просто все на одно лицо
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16k
Николаевич 4 минуты назад
Стаей на одного? Самосуд. Шакалы! "СоТВАРИли" беспредельный самосуд и, как я думаю, быстро слиняли. Хотя отоваренный у меня симпатии тоже не вызывает, но и вывод "по РАЗГОВОРАМ (вопли
) на видео, пострадавший сделал ЧТО-ТО нехорошее с сестрой одного из нападавших" лично у меня не внушает понимания. Сестра одного, а били толпой. И вообще, что эта аульная свора забыла в Калининграде (русские не нравятся – так и не суйтесь в Россию, а сидите у себя на пальмах), да ещё со своими "звериными" понятиями... Фубля!
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3k
Pioner76 8 минут назад
Обц.е.ебы уже и до Прибалтики добрались. Калининград Прибалтика если что.
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5k
Влад 16 минут назад
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20k
anpetrof 23 минуты назад
Хотелось бы всё-таки знать, с чего это всё началось, а то такие посты только национальную рознь разжигают, ничего толком не рассказывая.
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4k
Pill Полчаса назад
Макаки
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191
Афанасий Борщёв 36 минут назад
Эти твари реально не понимают что их ненавидят тут? Мозгов на это не хватает?
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3k
Василий Афиногенов 37 минут назад
суки,мрази,твари!безнациональные вешалки для броды!
чемодан-вокзал-кишлак!
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5k
Alex 43 минуты назад
Гниды черножопые. Всех расстрелять.
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683
Александр 44 минуты назад
Чуть-чуть букв...
Надо принять закон ,при котором, за каждое преступление ,совершённое обезьянами ,будут высылать 50-100 уродов ,той-же национальности что и совершивший гадость,одним-же рейсом , я думаю ,что подонок приземлится где-то под Челябинском ...
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5k
Шлагбаумэн Час назад
Поражает реакция водилеля автобуса. Он с [мат] за одно? Сдит и чего выжидает? Инфу на камеры наблюдения побольше записать хочет? А если бы его ножечком пырнули?
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GROMOZEKA Час назад
« Но судя по разговорам на видео, пострадавший сделал что-то нехорошее с сестрой одного из нападавших»

Ну раз так, то поделом
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Burzum
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