В Калининграде приезжие избили мужчину в автобусе

От проблем с мигрантами, как оказалось, лихорадит даже Калининградскую область. В понедельник вечером, около половины одиннадцатого, на Ленинском проспекте группа приезжих напала на местного мужчину. Сначала его жестоко избивали ногами рядом с остановкой общественного транспорта, затем потасовка перекинулась в автобус, в котором попытался спрятаться пострадавший.





Причины конфликта пока неизвестны, полиция только начала проверку, поскольку видео появилось в сети только вчера вечером. Но судя по разговорам на видео, пострадавший сделал что-то нехорошее с сестрой одного из нападавших.