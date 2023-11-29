В Харьковской области мужчина облил подростков бензином и попытался поджечь

В селе Станичное Харьковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения в магазине облил группу подростков бензином и хотел их поджечь.
- За столом в магазине сидели четыре девочки и один мальчик, когда к ним подошел безработный житель местности. Внезапно он начал обливать их бензином. Детям удалось чудом убежать. Младшей из девочек было всего 11 лет, в то время как старшему из них — 17, — говорится в сообщении.
После инцидента всех детей отправили в больницу для дополнительного обследования.
Злоумышленника удалось задержать, но мотивы его действий пока остаются неизвестными.
Полиция рассматривает произошедшее как покушение на убийство двух или более человек, в том числе несовершеннолетних.
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