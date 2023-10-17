Мужчина засунул лампочку себе в рот

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Всем известно, что если засунуть себе в рот лампочку, самостоятельно её вытащить практически нереально. Мужчина решил доказать приятелям, что у него-то лампочка точно не застрянет. Застряла.
Уж сколько раз твердили миру...
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максим р.
Редактор, журналист 20 нояб 2015
Наверное, есть разные способы, но поделюсь своим опытом.
В нежном возрасте 8 лет я не мог поверить, что хоть что-то можно засунуть в рот, а потом не вытащить. Лампочку дома я нашел довольно быстро, и радостно проверил теорию. Но то ли не до конца засунул, то ли это произошло очень быстро, и вытащил я ее без проблем.
Воодушевленный разрушенным стереотипом, пошел показать свой новый навык маме. Она остановить меня не успела, а в этот раз лампочку я засунул как нужно -- она застряла во рту и не вылезала ну вообще никак. Глупость положения я ощущал даже в 8 лет, к тому же было адски неудобно глотать (а из-за постороннего предмета во рту слюна выделялась сильно).
В общем, через полчаса попыток вытащить лампочку, мы вызвали МЧС. Офицеры угорели, конечно, и предложили 2 варианта решения проблемы. Первый -- искусственный вывих челюсти -- мы отмели как слишком жестокий даже для такого дебила, каким в тот момент был я.
Второй реализовали. Со всей аккуратностью мне в рот засунули мягкую тряпочку и, пропихивая материю пинцетом и пальцами, обернули в нее лампочку. Это было долго и муторно, меня не покидало ощущение собственной беспомощности и идиотизма происходящего. Когда лампочка полностью оказалось завернутой в тряпочку, ее аккуратно разбили (отверткой) и вынули завернутые в материю осколки. Патрон от лампочки отдали мне "на память", я его сразу выбросил.
Подобных экспериментов я никогда больше не проводил, хотя сейчас совершенно убежден, что, если засуну лампочку в рот, смогу ее без проблем вынуть
Думается, что при разработке стандартного размера колбы лампы накаливания без инопланетян тоже не обошлось. Ловушка орального типа, не тактильного.
Апнул дебил))))
Щас в гору пойдёт!!
Сначала разбить, либо проглотить.
В любом случае: