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Мужчина засунул лампочку себе в&nbsp;рот

Мужчина засунул лампочку себе в рот

Автор:
17 октября 2023 13:24
Метки: Видео   Прикол   лампа   лампочка   мужчина   рот   
1466
1
1

Всем известно, что если засунуть себе в рот лампочку, самостоятельно её вытащить практически нереально. Мужчина решил доказать приятелям, что у него-то лампочка точно не застрянет. Застряла.

Уж сколько раз твердили миру...

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Метки: Видео   Прикол   лампа   лампочка   мужчина   рот   
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20  комментариев
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172
ruslan d 53 минуты назад
Дураков у нас лет на 100 припасено ...
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49k
Aleksandr Минуту назад
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3k
Шапкин 4 минуты назад
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62k
Андрей 7 минут назад
Бегите за реланиумом, а лучше всё-таки скорую вызвать. Но особый прикол будет в том, если место действия какая-нибудь избушка в тайге )
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0
Михаил 10 минут назад
В армии когда то на спор сослуживец тоже засунул 100 Вт, короче другого варианта не было как бить ее прям во рту иначе залет бы был. Достали порезал рот немного но все же лучше чем пяток наряду и позор на плацу.
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13k
jungar 12 минут назад
написано с юмором и самоиронией:
максим р.
Редактор, журналист 20 нояб 2015
Наверное, есть разные способы, но поделюсь своим опытом.
В нежном возрасте 8 лет я не мог поверить, что хоть что-то можно засунуть в рот, а потом не вытащить. Лампочку дома я нашел довольно быстро, и радостно проверил теорию. Но то ли не до конца засунул, то ли это произошло очень быстро, и вытащил я ее без проблем.

Воодушевленный разрушенным стереотипом, пошел показать свой новый навык маме. Она остановить меня не успела, а в этот раз лампочку я засунул как нужно -- она застряла во рту и не вылезала ну вообще никак. Глупость положения я ощущал даже в 8 лет, к тому же было адски неудобно глотать (а из-за постороннего предмета во рту слюна выделялась сильно).

В общем, через полчаса попыток вытащить лампочку, мы вызвали МЧС. Офицеры угорели, конечно, и предложили 2 варианта решения проблемы. Первый -- искусственный вывих челюсти -- мы отмели как слишком жестокий даже для такого дебила, каким в тот момент был я.

Второй реализовали. Со всей аккуратностью мне в рот засунули мягкую тряпочку и, пропихивая материю пинцетом и пальцами, обернули в нее лампочку. Это было долго и муторно, меня не покидало ощущение собственной беспомощности и идиотизма происходящего. Когда лампочка полностью оказалось завернутой в тряпочку, ее аккуратно разбили (отверткой) и вынули завернутые в материю осколки. Патрон от лампочки отдали мне "на память", я его сразу выбросил.

Подобных экспериментов я никогда больше не проводил, хотя сейчас совершенно убежден, что, если засуну лампочку в рот, смогу ее без проблем вынуть
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459
trancer001 13 минут назад
Если лампочка рабочая, то плюс один светильник
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313
no. 13 минут назад
прожевать надо было, это ж брехня, что порежешься.
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6k
Smolny 13 минут назад
Помнится, в одном фантастическом рассказе упоминалась ловушка для гоминид: удобный в ладони предмет с особой выемкой с одной стороны. Поглаживая эту впуклость, любая обезьяна впадала в транс и её можно было брать голыми руками.
Думается, что при разработке стандартного размера колбы лампы накаливания без инопланетян тоже не обошлось. Ловушка орального типа, не тактильного.
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17k
Сергей 14 минут назад
Старье! Снимали на Nokia!))))
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1k
Миша 18 минут назад
Продолжение будет, как он эту лампочку проглатывает и.т.д?
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18k
Шуруп Полчаса назад
вроде утихала тема...
Апнул дебил))))
Щас в гору пойдёт!!
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
Незачот. В анус надо было засунуть- гораздо зрелищнее получилось бы
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2k
hammog 36 минут назад
Ждём зимнего видео с облизыванием качелей.
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11k
Б.Касторский 52 минуты назад
Ну и молодец! Повеселил друзей и просто зрителей. Лампочку пусть оставит на память, чтобы ещё раз не показывать фокус.
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