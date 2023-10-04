В Нижнем Новгороде мужчина с битой набросился на детей во дворе

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Двое мальчишек гоняли на велосипедах по двору. В какой-то момент на них налетел неизвестный тип и пару раз ударил битой. По словам папы одного из ребят, дети отделались синяками и сильным испугом.
Родители склоняются к тому, что он просто невменяемый. Заявление в Следственный комитет всё же написано, там устанавливают личность.
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Могло быть так, что эти детки портили автомобили во дворе, или ещё что.
А могло быть и наоборот - невменяемый придурок.
Меня напрягла фраза "Заявление в Следственный комитет ВСЁ ЖЕ написано".
Т.е. колебались при подаче... А может было за что?
Я не поддерживаю такой метод - битой по детям... Но интересно узнать, что же на самом деле произошло!