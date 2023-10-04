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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 788 постов • 41 подписчик подписаться
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В Нижнем Новгороде мужчина с битой набросился на детей во дворе

В Нижнем Новгороде мужчина с битой набросился на детей во дворе

Автор:
04 октября 2023 08:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Двор   бита   в Нижнем Новгороде   дети   мужчина   неадекват   подростки   
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Двое мальчишек гоняли на велосипедах по двору. В какой-то момент на них налетел неизвестный тип и пару раз ударил битой. По словам папы одного из ребят, дети отделались синяками и сильным испугом.

Родители склоняются к тому, что он просто невменяемый. Заявление в Следственный комитет всё же написано, там устанавливают личность.

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Метки: Видео   Двор   бита   в Нижнем Новгороде   дети   мужчина   неадекват   подростки   
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3  комментария
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ну кликнуть в чат подъезда, сразу найдут злодея, у него явно конфликт с пацанами. Присядет думаю на пару лет имбецил.
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1k
Антон 2 часа назад
Что за камера ху*иная???
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2k
Yapon_otez 2 часа назад
Здесь палка о двух концах.
Могло быть так, что эти детки портили автомобили во дворе, или ещё что.
А могло быть и наоборот - невменяемый придурок.
Меня напрягла фраза "Заявление в Следственный комитет ВСЁ ЖЕ написано".
Т.е. колебались при подаче... А может было за что?
Я не поддерживаю такой метод - битой по детям... Но интересно узнать, что же на самом деле произошло!
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