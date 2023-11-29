FISHKINET
Сообщество Криминал 2440 постов • 364 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
«Набирают кучей и убегают»: в Тюмени сетевой магазин терроризируют подростки

«Набирают кучей и убегают»: в Тюмени сетевой магазин терроризируют подростки

Автор:
29 ноября 2023 10:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Жизньмарт   Тюмень   в мире   кража   люди   магазин   негатив   подростки   преступление   
938
1
1

В Тюмени две недели подряд группа подростков совершает набеги на магазины сети «Жизньмарт». Молодые люди толпой врываются в торговую точку и забирают с полок товар. Особенно парням «нравятся» роллы и энергетики.


Накануне, 27 ноября, парни совершили набег в магазин на Артамонова, 9. Одна из продавцов, пытаясь их остановить, получила травмы. Молодым людям все-таки удалось скрыться, но не бесследно — их лица запечатлела камера видеонаблюдения.

«У нас есть общий рабочий чат, где лица этих воришек уже засветились. И когда они зашли к нам, мы, конечно, их сразу узнали и попытались закрыть дверь. Но они поняли, что мы пытаемся задержать, и начали убегать. Я держала дверь, а они начали ее выламывать. Один из самых дорогих товаров у нас — это роллы: одна упаковка может стоить и 400 рублей. Они их набирают просто кучей, еще берут баночки энергетика. И убегают», — пояснила изданию сотрудница магазина Екатерина.

По словам пострадавшей, ей от хулиганов «здорово досталось». Сейчас она и ее коллеги ждут приезда собственника магазина, чтобы он написал заявление в полицию.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Жизньмарт   Тюмень   в мире   кража   люди   магазин   негатив   подростки   преступление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов Час назад
Это - другое. Ну... Ну, просто шалят дети. А кто не шалил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
302
iskra Борис Карабанов 47 минут назад
Я так не шалил. И вообще про такое в России первый раз слышу. Раньше таким образом негры в США развлекались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 3 минуты назад
Скорее всего - намотали срок себе...


Статья 162 УК РФ. Разбой.
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

УК РФ Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Konstantin 6 минут назад
дети недавно спрашивали как выглядят гопники, думал перевелись, в гугле фотки им показывал, а тут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
722
GregVor 9 минут назад
П***асы малолетние
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
722
GregVor 9 минут назад
[мат] малолетние
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек Полчаса назад
Дебилы обыкновенные,из подвида Тюменские.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский Полчаса назад
"группа подростков " (с) = шайка малолетних преступников, потенциальных сидельцев! - автор, к чему нюансы, пиши конкретно.
Сговор - очевиден, умысел - на лицо, группой лиц(судя по одежде) - тоже, так что нормально прилипнут(((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир Полчаса назад
Движение Ж.О.П.А.
Жизнь охреневших подростков ауешников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио 39 минут назад
В че упёрлось, все рожи на видео! Отловить , и в армию, там им мозг в принудительном порядке активируют! Нам этот блэкслайвмэтр в [мат] не уперся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor 46 минут назад
У негрил научились, дебилы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

456668



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и остались очень недовольны
"Вынос бревна на сцену": москвичи получили бесплатные билеты на концерт Волочковой и...
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Спасибо вам, люди: 30 трогательных фото спасённых животных
Набирающие популярность в сообществах
Шторм века 26, 27 ноября сего года в Краснодарском крае и Крымская буря 1854-года, которая разметала вражеский флот и обрекла англичан, французов и турок на гибель
Шторм века 26, 27 ноября сего года в Краснодарском крае и Крымская буря 1854-года,...
Почему Александр Невский заключил союз с Ордой
Почему Александр Невский заключил союз с Ордой
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#ДТП#животные#забавно#кино#фильм#подборка#улыбнуло
#машина#в мире#интересно#аварии#история#позитив#факты#Китай#Россия#удивительно
#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#интересное#Автовсячина#дети#Ynews#США#Жизнь
Миссия - пережить зиму Миссия - пережить зиму ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой ️Мигрант из Африки напал на женщину с девочкой Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме Стрельба произошла на школьном футбольном матче в Оклахоме Идеальное преступление Идеальное преступление Нервничал и озирался: новосибирец украл из магазина самокат Нервничал и озирался: новосибирец украл из магазина самокат В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага

На что жалуетесь?

Вернуться