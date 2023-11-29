«Набирают кучей и убегают»: в Тюмени сетевой магазин терроризируют подростки

В Тюмени две недели подряд группа подростков совершает набеги на магазины сети «Жизньмарт». Молодые люди толпой врываются в торговую точку и забирают с полок товар. Особенно парням «нравятся» роллы и энергетики.
Накануне, 27 ноября, парни совершили набег в магазин на Артамонова, 9. Одна из продавцов, пытаясь их остановить, получила травмы. Молодым людям все-таки удалось скрыться, но не бесследно — их лица запечатлела камера видеонаблюдения.
«У нас есть общий рабочий чат, где лица этих воришек уже засветились. И когда они зашли к нам, мы, конечно, их сразу узнали и попытались закрыть дверь. Но они поняли, что мы пытаемся задержать, и начали убегать. Я держала дверь, а они начали ее выламывать. Один из самых дорогих товаров у нас — это роллы: одна упаковка может стоить и 400 рублей. Они их набирают просто кучей, еще берут баночки энергетика. И убегают», — пояснила изданию сотрудница магазина Екатерина.
По словам пострадавшей, ей от хулиганов «здорово досталось». Сейчас она и ее коллеги ждут приезда собственника магазина, чтобы он написал заявление в полицию.
Источник:
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Статья 162 УК РФ. Разбой.
1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
УК РФ Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Сговор - очевиден, умысел - на лицо, группой лиц(судя по одежде) - тоже, так что нормально прилипнут(((((
Жизнь охреневших подростков ауешников.