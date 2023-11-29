«Набирают кучей и убегают»: в Тюмени сетевой магазин терроризируют подростки

Накануне, 27 ноября, парни совершили набег в магазин на Артамонова, 9. Одна из продавцов, пытаясь их остановить, получила травмы. Молодым людям все-таки удалось скрыться, но не бесследно — их лица запечатлела камера видеонаблюдения.

«У нас есть общий рабочий чат, где лица этих воришек уже засветились. И когда они зашли к нам, мы, конечно, их сразу узнали и попытались закрыть дверь. Но они поняли, что мы пытаемся задержать, и начали убегать. Я держала дверь, а они начали ее выламывать. Один из самых дорогих товаров у нас — это роллы: одна упаковка может стоить и 400 рублей. Они их набирают просто кучей, еще берут баночки энергетика. И убегают», — пояснила изданию сотрудница магазина Екатерина.

По словам пострадавшей, ей от хулиганов «здорово досталось». Сейчас она и ее коллеги ждут приезда собственника магазина, чтобы он написал заявление в полицию.