Нервничал и озирался: новосибирец украл из магазина самокат

– Установлено, что 29 сентября в дневное время мужчина, находясь в магазине по улице Бердское шоссе, совершил кражу самоката, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

На мужчину возбудили уголовное дело за кражу.

На кадрах, опубликованных полицией видно, что новосибирец нервничал и озирался. Потом достал самокат из тележки, вынес на улицу, положил в авто и уехал.