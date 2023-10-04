Нервничал и озирался: новосибирец украл из магазина самокат

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В Новосибирске полиция ищет мужчину, своровавшего из магазина дорогой самокат. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
– Установлено, что 29 сентября в дневное время мужчина, находясь в магазине по улице Бердское шоссе, совершил кражу самоката, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
На мужчину возбудили уголовное дело за кражу.
На кадрах, опубликованных полицией видно, что новосибирец нервничал и озирался. Потом достал самокат из тележки, вынес на улицу, положил в авто и уехал.
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