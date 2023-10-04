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Нервничал и озирался: новосибирец украл из магазина самокат

Нервничал и озирался: новосибирец украл из магазина самокат

Автор:
04 октября 2023 08:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Новосибирск   в мире   кража   люди   магазин   самокат   
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В Новосибирске полиция ищет мужчину, своровавшего из магазина дорогой самокат. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

– Установлено, что 29 сентября в дневное время мужчина, находясь в магазине по улице Бердское шоссе, совершил кражу самоката, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.


На мужчину возбудили уголовное дело за кражу.


На кадрах, опубликованных полицией видно, что новосибирец нервничал и озирался. Потом достал самокат из тележки, вынес на улицу, положил в авто и уехал.


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Метки: Видео   Новосибирск   в мире   кража   люди   магазин   самокат   
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1  комментарий
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Колька Валеркин сын 23 минуты назад
Вот на зоне ему будет самое то место)) Там петухов любят.
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