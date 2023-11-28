С Земли сняли сумку с инструментами, которую потеряли женщины-астронавты в открытом космосе

Сумку даже сфотографировали с Земли с помощью телескопа. Специалисты утверждают, что её можно даже рассмотреть в бинокль. Изменчивость отражаемого света также позволяет предположить, что объект активно кувыркается.

Вот она, целёхонькая. Дрейфовать в космосе она будет до весны 2024 года. EarthSky сообщил, что сумка сгорит в атмосфере. Возможно, какие-то части даже свалятся на головы жителей планеты. Только где это произойдёт - не известно.