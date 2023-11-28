С Земли сняли сумку с инструментами, которую потеряли женщины-астронавты в открытом космосе

Сумка проболтается в космосе до весны 2024 года, а потом войдёт в атмосферу.
Жасмин Могбели и Лорал О’Хара 1 ноября должны были провести плановое обслуживание обшивки МКС в открытом космосе. Это был первый выход женщин в открытый космос и прошёл он так себе. Они потеряли белую сумку с инструментами, которая теперь дрейфует вокруг Земли. Ей даже присвоили личный номер. Теперь это космический мусор под названием 58229/1998-067WC.
Источник:
Сумку даже сфотографировали с Земли с помощью телескопа. Специалисты утверждают, что её можно даже рассмотреть в бинокль. Изменчивость отражаемого света также позволяет предположить, что объект активно кувыркается.
Вот она, целёхонькая. Дрейфовать в космосе она будет до весны 2024 года. EarthSky сообщил, что сумка сгорит в атмосфере. Возможно, какие-то части даже свалятся на головы жителей планеты. Только где это произойдёт - не известно.
Источник:
- KFC выпустили духи в виде куриной ножки с секретным ароматом
- Нейросеть показала, как бы выглядел "Властелин колец" в Берлине 20 века
- "Я больше так не буду!": певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга
- На Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв
- В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли
И в туалет ходят к нам в сегмент, потому что себе сделать не могут. Великая космическая держава епт.