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С Земли сняли сумку с инструментами, которую потеряли женщины-астронавты в открытом космосе

С Земли сняли сумку с инструментами, которую потеряли женщины-астронавты в открытом космосе

Автор:
28 ноября 2023 15:59
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Женщины-астронавты   Земля   атмосфера   интересное   орбита   сумка   фото   
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Сумка проболтается в космосе до весны 2024 года, а потом войдёт в атмосферу.

Жасмин Могбели и Лорал О’Хара 1 ноября должны были провести плановое обслуживание обшивки МКС в открытом космосе. Это был первый выход женщин в открытый космос и прошёл он так себе. Они потеряли белую сумку с инструментами, которая теперь дрейфует вокруг Земли. Ей даже присвоили личный номер. Теперь это космический мусор под названием 58229/1998-067WC.

Сумку даже сфотографировали с Земли с помощью телескопа. Специалисты утверждают, что её можно даже рассмотреть в бинокль. Изменчивость отражаемого света также позволяет предположить, что объект активно кувыркается.

Вот она, целёхонькая. Дрейфовать в космосе она будет до весны 2024 года. EarthSky сообщил, что сумка сгорит в атмосфере. Возможно, какие-то части даже свалятся на головы жителей планеты. Только где это произойдёт - не известно.

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Метки: Видео   Женщины-астронавты   Земля   атмосфера   интересное   орбита   сумка   фото   
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7  комментариев
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10k
Гомерчик Час назад
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7k
Mixalych 16 минут назад
Боюсь представить, что у них дома на кухне. Я бы им борщ варить не доверил.
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Владислав 17 минут назад
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398
Давид Полчаса назад
Там же всё погибнет! И тушь, и помада.
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339
Серега 41 минуту назад
Не нужно женщин в космос отправлять.Одну вон отправили,к старости лет мозг высох.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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