Парень пытался доказать, что мы живём в симуляции, но породил кучу шуток в сети

На самом деле наш мозг ратует за принятие однотипных решений для сохранения своей энергии. Другими словами, с точки зрения природы, зачем нам делать одно и то же действие по-разному? Но даже если вы и решите так себя вести, то никакой магии не случится. Просто в мозгу начнут шевелиться нейроны и мышление меняется.

Пользователи сети посмеялись над необычным советом и придумали свои способы выхода из "зоны комфорта":