FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7191 пост • 3079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Парень пытался доказать, что мы живём в симуляции, но породил кучу шуток в сети

Парень пытался доказать, что мы живём в симуляции, но породил кучу шуток в сети

Автор:
21 ноября 2023 08:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Жизнь   Юмор   интересное   комментарии   матрица   симуляция   фото   
2100
14
1

По мнению "эксперта", чтобы хакнуть жизнь, нужно просто делать непривычные вещи.

Итак, по мнению Петра, мы живём в симуляции. Чтобы в этом убедиться, вас просто нужно начать делать непривычные вещи. Например, сходить в другой магазин, купить другие продукты, идти спиной вперёд и так далее. После этого мир вокруг вас измениться и даже ваши мысли станут другими.

На самом деле наш мозг ратует за принятие однотипных решений для сохранения своей энергии. Другими словами, с точки зрения природы, зачем нам делать одно и то же действие по-разному? Но даже если вы и решите так себя вести, то никакой магии не случится. Просто в мозгу начнут шевелиться нейроны и мышление меняется.

Пользователи сети посмеялись над необычным советом и придумали свои способы выхода из "зоны комфорта":

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Жизнь   Юмор   интересное   комментарии   матрица   симуляция   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
84k
Доктор Джонс Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Ходьба спиной вперёд - типичная практика для пожилых людей, для снижения риска возникновения болезни Альцгеймера. Да и вообще смена обстановки предполагает новый опыт, ощущения, восприятие. Просто товарищ... Хмм... Довольно эмоционально рассказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Evgeniy Полчаса назад
13й этаж посмотрел?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
Иван 42 минуты назад
Он просто дружит с кислотой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Едигаров 44 минуты назад
Осень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Гитлер. Ирония матрицы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гомерчик 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
типичный замороченый шизоид...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339978



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Набирающие популярность в сообществах
Защита деревьев с помощью акриловых рисунков
Защита деревьев с помощью акриловых рисунков
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Почему Король Георг V не спас Императора Николая II
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#автомир#Юмор#шоу бизнес#аварии#авто аварии#история#забавно
#в мире#интересно#Прикол#фильм#Ynews#Россия#ДТП#Автовсячина#конфликт#позитив
#животные#кино#автомобили#машина#люди#съемка#Китай#суд#дети#СССР
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Испанский стыд: бренд выпустил пальто с канализационными сливами Испанский стыд: бренд выпустил пальто с канализационными сливами Дота 2, пиво и симп-димпл: в МГТУ онлайн провели опрос студентов и получили предсказуемый результат Дота 2, пиво и симп-димпл: в МГТУ онлайн провели опрос студентов и получили предсказуемый результат По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу" По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу" Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога "Немного разминаюсь!": Анастасия Волочкова посетила стоматолога

На что жалуетесь?

Вернуться