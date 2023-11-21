Парень пытался доказать, что мы живём в симуляции, но породил кучу шуток в сети

По мнению "эксперта", чтобы хакнуть жизнь, нужно просто делать непривычные вещи.
Итак, по мнению Петра, мы живём в симуляции. Чтобы в этом убедиться, вас просто нужно начать делать непривычные вещи. Например, сходить в другой магазин, купить другие продукты, идти спиной вперёд и так далее. После этого мир вокруг вас измениться и даже ваши мысли станут другими.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ)
На самом деле наш мозг ратует за принятие однотипных решений для сохранения своей энергии. Другими словами, с точки зрения природы, зачем нам делать одно и то же действие по-разному? Но даже если вы и решите так себя вести, то никакой магии не случится. Просто в мозгу начнут шевелиться нейроны и мышление меняется.
Пользователи сети посмеялись над необычным советом и придумали свои способы выхода из "зоны комфорта":
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