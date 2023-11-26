Упавший с тюменской многоэтажки кирпич чуть не убил мать с ребенком

Тюменцы уверяют, что управляющая компания на такие инциденты никак не регагирует.

«Управляющая компания никак не реагирует, говорят: „Что мы сделаем?“. По этому тротуару ежедневно ходят дети в школу и обратно, также много мамочек с колясками. На видео видно, буквально бы секундой раньше, и кирпич упал либо на коляску, либо на девушку», — написал пользователь Андрей.

Между тем, видеоролик уже активно разлетелся по социальным сетям. Отреагировал на один из постов и, якобы, представитель самой УК. Он отметил, что житель дома лично сообщил директору компании об инциденте. Коммунальщики сразу провели визуальное обследование дома, сейчас по указанному адресу продолжают работать альпинисты.