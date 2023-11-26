Упавший с тюменской многоэтажки кирпич чуть не убил мать с ребенком

На кадрах видна мама, гуляющая с ребенком. Она проходит мимо подъезда, и буквально в нескольких сантиметрах от неё падает и разбивается кирпич.
Тюменцы уверяют, что управляющая компания на такие инциденты никак не регагирует.
«Управляющая компания никак не реагирует, говорят: „Что мы сделаем?“. По этому тротуару ежедневно ходят дети в школу и обратно, также много мамочек с колясками. На видео видно, буквально бы секундой раньше, и кирпич упал либо на коляску, либо на девушку», — написал пользователь Андрей.
Между тем, видеоролик уже активно разлетелся по социальным сетям. Отреагировал на один из постов и, якобы, представитель самой УК. Он отметил, что житель дома лично сообщил директору компании об инциденте. Коммунальщики сразу провели визуальное обследование дома, сейчас по указанному адресу продолжают работать альпинисты.
«Это первый подобный случай и нам пока доподлинно не известно, отпал кирпич от фасада или его кто-то скинул. УК со своей стороны проводит все профилактические меры, чтоб данная ситуация не повторилась. Просим не делать преждевременных выводов, ситуация на контроле у директора УК», — отмечает Иван Я., представившийся в соцсети, как представитель УК.
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