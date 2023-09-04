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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 693 поста • 38 подписчиков подписаться
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В Тюмени семь пьяных горожан застряли в лифте и разнесли дверь кабинки

В Тюмени семь пьяных горожан застряли в лифте и разнесли дверь кабинки

Автор:
04 сентября 2023 08:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Тюмень   ЧП   дверь   застряли в лифте   люид   пьяные   
1370
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Компания тюменцев обалдела от такой несправедливости. Мужчины не стали ждать механиков и сами выбили дверь, чтобы их дамы не переживали.

Теперь компанию ищет полиция, а ущерб оценивается в 3,5 млн рублей.

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Метки: Видео   Тюмень   ЧП   дверь   застряли в лифте   люид   пьяные   
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13  комментариев
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
быдло
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526
ruslan d 19 минут назад
Дебилы ...
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9k
ишты Полчаса назад
Ну не знаю, некоторым наоборот нравится в лифте застревать.
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9k
ишты 51 минуту назад
Стесняюсь спросить - а из чего эта дверь сделана, если стоит 3,5млн руб? Или они еще и лампочки там выкрутили?
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37k
russger 54 минуты назад
Прикольный штраф, ровно делится )
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2k
Сергей Викторович 54 минуты назад
Найдут. Накажут. Это же не бородачей на место ставить, которые в футбол играют где им вздумается.
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193
Виктория 56 минут назад
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