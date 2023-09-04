В Тюмени семь пьяных горожан застряли в лифте и разнесли дверь кабинки

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Компания тюменцев обалдела от такой несправедливости. Мужчины не стали ждать механиков и сами выбили дверь, чтобы их дамы не переживали.
Теперь компанию ищет полиция, а ущерб оценивается в 3,5 млн рублей.
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