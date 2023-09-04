В Тюмени семь пьяных горожан застряли в лифте и разнесли дверь кабинки

Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор

Во время испытаний ракеты в Японии произошёл взрыв

Журналист чуть не пострадал от лесного пожара во время съёмки сюжета

Лев штурмует дверь в здании

Женская драка с неожиданным финалом

Мужчина вступил в неравный бой с дверью в подъезд