В Анапе пьяная дама так хотела попасть в гости, что разбила в подъезде стекло

Героиня этой плачевной истории стремилась попасть к знакомым, которые ей почему-то не могли открыть двери. Ну, или не хотели. В итоге буйная дамочка взяла на улице камень и пошла в лобовую атаку на препятствие.

Закончилось попытка последовательницы Дон Кихота не очень хорошо - девушка попыталась выбить потрескавшееся стекло ногой и сильно порезалась. На видео запечатлена попытка дамы прорваться в гости.

Почему девушке не открыли дверь её знакомые - вопрос, который остаётся без ответа.