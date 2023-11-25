В Анапе пьяная дама так хотела попасть в гости, что разбила в подъезде стекло

Лютая анапчанка попыталась выломать дверь подъезда, чтобы попасть в гости, но сильно порезалась о стекло, оставила лужу крови и уползла.
Героиня этой плачевной истории стремилась попасть к знакомым, которые ей почему-то не могли открыть двери. Ну, или не хотели. В итоге буйная дамочка взяла на улице камень и пошла в лобовую атаку на препятствие.
Закончилось попытка последовательницы Дон Кихота не очень хорошо - девушка попыталась выбить потрескавшееся стекло ногой и сильно порезалась. На видео запечатлена попытка дамы прорваться в гости.
Почему девушке не открыли дверь её знакомые - вопрос, который остаётся без ответа.
Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его!
Источник:
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