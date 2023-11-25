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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 946 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Анапе пьяная дама так хотела попасть в гости, что разбила в подъезде стекло

В Анапе пьяная дама так хотела попасть в гости, что разбила в подъезде стекло

Автор:
25 ноября 2023 11:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   анапа   кровь   люди   негатив   порезалась   пьяная   стекло   
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Лютая анапчанка попыталась выломать дверь подъезда, чтобы попасть в гости, но сильно порезалась о стекло, оставила лужу крови и уползла.

Героиня этой плачевной истории стремилась попасть к знакомым, которые ей почему-то не могли открыть двери. Ну, или не хотели. В итоге буйная дамочка взяла на улице камень и пошла в лобовую атаку на препятствие.


Закончилось попытка последовательницы Дон Кихота не очень хорошо - девушка попыталась выбить потрескавшееся стекло ногой и сильно порезалась. На видео запечатлена попытка дамы прорваться в гости.


Почему девушке не открыли дверь её знакомые - вопрос, который остаётся без ответа.

Источник:

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Метки: Видео   анапа   кровь   люди   негатив   порезалась   пьяная   стекло   
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8  комментариев
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17k
Сергей 56 минут назад
Дверное кунг-фу лучше ,чем ее
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6k
Wadim 10 минут назад
Завершить оное надо было головой
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334
ruslan d Полчаса назад
Терминатор ...
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602
skorpin 36 минут назад
Ещё и ногу порезала кунг -фу панда блин.
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7k
Mixalych 36 минут назад
Женщина по пьяни так ругалась с мужем, что он убежал от нее в комнату и закрылся. Она решила вынести дверь с ноги, разбила стекло, порезалась и умерла от потери крови. Утром взрослый сын заехал к родителям и нашел маму в кресле с полотенцем на ноге и луже крови. Вся квартира от комнаты до ванны в кровище и спящий в дальней комнате, ничего не подозревающий, батя.
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10k
SuperTroll 49 минут назад
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44k
Карандаш 49 минут назад
Так она упоротая. Порезать руку, а потом с упорством маньячеллы начать долбить ногой...
Ну, после пореза ноги далеко вряд ли уползёт.
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