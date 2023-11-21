Спортсменка из Башкирии установила рекорд России на первенстве страны среди юниорок

819
1
1
Спортсменка из Башкирии Александра Тарасова установила рекорд России в рывке и стала победителем первенства РФ по тяжёлой атлетике среди юниорок
На первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниорок участница из Башкирии Александра Тарасова, не стала обладательницей золотой медали, но и установила новый рекорд России в рывке.
Соревнования по тяжёлой атлетике проходили в городе Майкопе. Александра Тарасова выступала в весовой категории до 59 кг и продемонстрировала впечатляющий результат – 175 кг.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как играет в баскетбол самый высокий подросток в мире
- Чемпионка по синхронному плаванию повторила мемный танец Уэнсдей Аддамс
- Воля к победе: бегунья смогла победить после досадного падения
- Австралиец отжался 3249 раз за час и побил мировой рекорд
- Воля к победе: напряженный розыгрыш в волейбольном матче
Новости партнёров
реклама
Молодец. С победой!