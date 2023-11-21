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Спортсменка из Башкирии установила рекорд России на первенстве страны среди юниорок

Спортсменка из Башкирии установила рекорд России на первенстве страны среди юниорок

Автор:
21 ноября 2023 09:33
Сообщество : Спорт
Метки: Александра Тарасова   Башкирия   Спорт   рекорд   сила   спортсменка   
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Спортсменка из Башкирии Александра Тарасова установила рекорд России в рывке и стала победителем первенства РФ по тяжёлой атлетике среди юниорок

На первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниорок участница из Башкирии Александра Тарасова, не стала обладательницей золотой медали, но и установила новый рекорд России в рывке.


Соревнования по тяжёлой атлетике проходили в городе Майкопе. Александра Тарасова выступала в весовой категории до 59 кг и продемонстрировала впечатляющий результат – 175 кг.


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Метки: Александра Тарасова   Башкирия   Спорт   рекорд   сила   спортсменка   
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2  комментария
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5k
Kozlodoev 5 минут назад
А рожать она сможет после этого?
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7k
Андрей Полминуты назад
"Студентка, комсомолка, спортсменка, просто красавица!"

Молодец. С победой!
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Parizhanka

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