Спортсменка из Башкирии установила рекорд России на первенстве страны среди юниорок

На первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниорок участница из Башкирии Александра Тарасова, не стала обладательницей золотой медали, но и установила новый рекорд России в рывке.





Соревнования по тяжёлой атлетике проходили в городе Майкопе. Александра Тарасова выступала в весовой категории до 59 кг и продемонстрировала впечатляющий результат – 175 кг.