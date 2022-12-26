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Чемпионка по синхронному плаванию повторила мемный танец Уэнсдей Аддамс

Чемпионка по синхронному плаванию повторила мемный танец Уэнсдей Аддамс

Автор:
26 декабря 2022 09:33
Сообщество : Кино
Метки: Кристина Макушенко   Спорт   Тим Бёртон   Уэнсдей   Уэнсдей Аддамс   видео   мем   спортсменка   танец   
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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко повторила танец главной героини сериала Тима Бёртона «Уэнздей», ставший мемом. По признанию российской спортсменки, на съёмки ролика ушло четыре часа.
Кристина Макушенко — четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Чтобы походить на Уэнсдей Аддамс спортсменка надела каблуки и нарядилась в мрачное тёмное платье.

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Метки: Кристина Макушенко   Спорт   Тим Бёртон   Уэнсдей   Уэнсдей Аддамс   видео   мем   спортсменка   танец   
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12  комментариев
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14k
banzai7 2 часа назад
О как. А я и не знал ни про какой мемный танец. Старею, однако.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
"надела каблуки"....

Может быть, туфли на каблуках?
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24k
Михаил Сметанкин Час назад
А почему она не всплывает?
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441
Олег Михаил Сметанкин 4 минуты назад
у нее водолазные туфли
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2k
Vadim Balabanov Час назад
Обращение к тиктокерам : Не пробуйте повторить в домашних условиях и без соответствующей подготовки.
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