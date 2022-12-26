Чемпионка по синхронному плаванию повторила мемный танец Уэнсдей Аддамс

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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Кристина Макушенко повторила танец главной героини сериала Тима Бёртона «Уэнздей», ставший мемом. По признанию российской спортсменки, на съёмки ролика ушло четыре часа.
Кристина Макушенко — четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию. Чтобы походить на Уэнсдей Аддамс спортсменка надела каблуки и нарядилась в мрачное тёмное платье.
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