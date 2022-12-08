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Воля к победе: напряженный розыгрыш в волейбольном матче

Воля к победе: напряженный розыгрыш в волейбольном матче

Автор:
08 декабря 2022 09:42
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   видео   волейбол   волейболистка   спортсменка   стол   
636
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Порой невероятно интересно наблюдать за баталиями в волейбольных матчах. Предлагаю вам посмотреть на красивый и напряженный розыгрыш в матче студенческой волейбольной лиги США.

Вот это борьба

Волейболистка, которая готова на многое ради победы. Этой целеустремленной девушке не помешал даже стол!

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Метки: Спорт   видео   волейбол   волейболистка   спортсменка   стол   
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5  комментариев
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16k
Booka1a 46 минут назад
белые в конце четыре касания сделали, так разве можно? или блок касанием не считается?
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24k
Serg2001 5 минут назад
Такие моменты это украшение спорта...
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304
Ivan Shotgun Полчаса назад
Окончание розыгрыша - " Ой всё"
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