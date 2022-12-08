Воля к победе: напряженный розыгрыш в волейбольном матче

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Порой невероятно интересно наблюдать за баталиями в волейбольных матчах. Предлагаю вам посмотреть на красивый и напряженный розыгрыш в матче студенческой волейбольной лиги США.
Вот это борьба
Волейболистка, которая готова на многое ради победы. Этой целеустремленной девушке не помешал даже стол!
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Метки: Спорт видео волейбол волейболистка спортсменка стол
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