Австралиец отжался 3249 раз за час и побил мировой рекорд

Мужчина делал подходы по 17-18 раз, отдыхал и снова приступал к упражнению.



Следующая цель спортсмена — мировой рекорд по длительности стойки в горизонтальной планке. Он уже ранее владел этим рекордом, простояв в планке 9 часов 30 минут. Однако недавно этот рекорд был побит Йозефом Шале, который простоял в планке 9 часов 38 минут.

А сколько раз вы можете отжаться?)