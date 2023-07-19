Австралиец отжался 3249 раз за час и побил мировой рекорд

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30-летний Даниэль Скали побил свой собственный рекорд, установленный в апреле 2022 года, — тогда мужчина отжался 3182 раза
Мужчина делал подходы по 17-18 раз, отдыхал и снова приступал к упражнению.
Следующая цель спортсмена — мировой рекорд по длительности стойки в горизонтальной планке. Он уже ранее владел этим рекордом, простояв в планке 9 часов 30 минут. Однако недавно этот рекорд был побит Йозефом Шале, который простоял в планке 9 часов 38 минут.
А сколько раз вы можете отжаться?)
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А к ж**пе пилу, так пару кубов дров напилит. А че, энергии пропадать?
И без отдыха, что за расслабон.
Все!