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Австралиец отжался 3249 раз за час и побил мировой рекорд

Австралиец отжался 3249 раз за час и побил мировой рекорд

Автор:
19 июля 2023 08:23
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Даниэль Скали   Спорт   в мире   новости   отжимание   рекорд   сила   
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30-летний Даниэль Скали побил свой собственный рекорд, установленный в апреле 2022 года, — тогда мужчина отжался 3182 раза

Мужчина делал подходы по 17-18 раз, отдыхал и снова приступал к упражнению.

Следующая цель спортсмена — мировой рекорд по длительности стойки в горизонтальной планке. Он уже ранее владел этим рекордом, простояв в планке 9 часов 30 минут. Однако недавно этот рекорд был побит Йозефом Шале, который простоял в планке 9 часов 38 минут.


А сколько раз вы можете отжаться?)

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Метки: Видео   Даниэль Скали   Спорт   в мире   новости   отжимание   рекорд   сила   
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11  комментариев
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2k
Тварь 2 часа назад
Наш физрук не засчитал бы ни разу такие отжимания.
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9k
Trenzel2003 10 минут назад
Приделать ко лбу лапку от швейной машинки, так еще и десяток наволочек пошьет.
А к ж**пе пилу, так пару кубов дров напилит. А че, энергии пропадать?
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2k
Alexander Gorn Полчаса назад
Конечно, ему легко: привыкли в своей Австралии вниз головой ходить, на руках, вот руки-то и накачали!
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Сейчас этот придет и побьёт все рекорды

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3k
lekha-fil Полчаса назад
Это не отжимания - это даже не дрочка.
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1k
Ярик 38 минут назад
Херня какая-то а не отжимания. Грудью в пол, полное выпрямление рук и т. д.
И без отдыха, что за расслабон.
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26
Андрей Час назад
Это отжимания? Ахаха, а подтягивания он как делает, интересно?
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380
Денис Веселов Андрей 50 минут назад
Подтягивания, берет палку и вверх вниз поднимает опускает к подбородку)))
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77k
Доктор Джонс Час назад
Ты сколько раз можешь отжаться?
Все!
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122
ДокторКто Час назад
Как Давидыч похудел)
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