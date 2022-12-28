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Воля к победе: бегунья смогла победить после досадного падения

Воля к победе: бегунья смогла победить после досадного падения

Автор:
28 декабря 2022 08:51
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Победа   Спорт   бегунья   видео   воля к победе   спортсменка   
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Бегунья упала на предпоследнем круге и потеряла лидерство. Однако девушка не сдалась и вырвала победу у соперниц у самого финиша.
Упала, но добыла победу!

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Метки: Бег   Победа   Спорт   бегунья   видео   воля к победе   спортсменка   
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10k
MakDag 4 минуты назад
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АРОН 7 минут назад
Ну так ведь всё понятно: она когда лежала после падения успела отдохнуть и набраться сил. Отсюда и победа.
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Себастьян Перейра

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