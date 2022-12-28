Воля к победе: бегунья смогла победить после досадного падения

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Бегунья упала на предпоследнем круге и потеряла лидерство. Однако девушка не сдалась и вырвала победу у соперниц у самого финиша.
Упала, но добыла победу!
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Метки: Бег Победа Спорт бегунья видео воля к победе спортсменка
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