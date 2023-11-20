В Новгородской области посетитель ресторана наехал на оппонента, который его избил в заведении

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Компания собралась в кабаке, чтобы вкусно поесть и выпить. Но какое веселье без драки. Изрядно накидавшись спиртным, мужчины начали оскорблять друг друга. Началась потасовка.
35-летний Дмитрий, получивший по физиономии, выбежал из заведения, и уселся в свой Mercedes. Дождавшись противников, неадекват направил автомобиль прямо на толпу. Сбил двух человек, которые получили тяжелые травмы.
Дмитрия задержали и возбудили уголовное дело за попытку убийства.
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