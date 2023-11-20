В Новгородской области посетитель ресторана наехал на оппонента, который его избил в заведении

Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое

В Екатеринбурге Бонни и Клайд местного разлива избили парнишку

В Санкт-Петербурге мужчина разгромил кафе и напал на сотрудников

Школьник выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы

В Краснодаре мужчина с камнем штурмовал салон красоты

В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте