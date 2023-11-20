FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 934 поста • 44 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Новгородской области посетитель ресторана наехал на оппонента, который его избил в заведении

В Новгородской области посетитель ресторана наехал на оппонента, который его избил в заведении

Автор:
20 ноября 2023 09:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: В Новгородской области   Видео   конфликт   лрака   люди   наезд   негатив   
1503
1
1

Компания собралась в кабаке, чтобы вкусно поесть и выпить. Но какое веселье без драки. Изрядно накидавшись спиртным, мужчины начали оскорблять друг друга. Началась потасовка.

35-летний Дмитрий, получивший по физиономии, выбежал из заведения, и уселся в свой Mercedes. Дождавшись противников, неадекват направил автомобиль прямо на толпу. Сбил двух человек, которые получили тяжелые травмы.


Дмитрия задержали и возбудили уголовное дело за попытку убийства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: В Новгородской области   Видео   конфликт   лрака   люди   наезд   негатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Гомерчик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
363
Андрей Граф 2 секунды назад
ой ДЕБИЛ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Дедушка служил в СС , а у внука мерседес ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

834285



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Как засунуть торпеду в подводную лодку
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Легендарную шляпу Наполеона продали на аукционе
Легендарную шляпу Наполеона продали на аукционе
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#интересное#кино#фильм#ДТП#авто аварии#новости#подборка#съемка
#животные#факты#интересно#Юмор#аварии#люди#автомир#Ynews#кот#искусство
#СССР#история#в мире#Прикол#автомобили#шоу бизнес#машина#суд#актеры#мигранты
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое В Екатеринбурге Бонни и Клайд местного разлива избили парнишку В Екатеринбурге Бонни и Клайд местного разлива избили парнишку В Санкт-Петербурге мужчина разгромил кафе и напал на сотрудников В Санкт-Петербурге мужчина разгромил кафе и напал на сотрудников Школьник выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы Школьник выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы В Краснодаре мужчина с камнем штурмовал салон красоты В Краснодаре мужчина с камнем штурмовал салон красоты В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте

На что жалуетесь?

Вернуться