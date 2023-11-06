В Екатеринбурге Бонни и Клайд местного разлива избили парнишку

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Странная парочка зашли в магазин якобы купить электронную сигарету. Однако, когда продавец вышел за стойку и без задней мысли рассказывал о товаре, мужчина начал избивать, а женщина сначала пинала, а потом обыскала карманы. Там ничего не оказалось.
Пострадавший написал заявление в полицию.
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