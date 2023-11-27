В Нижневартовске девушка подралась с мужчиной у скандального ночного клуба

Девушка попыталась ударить взрослого дядю и упала, он пытался её поднять, а она разыгрывала драму перед сотрудниками полиции.
Пьяные разборки возле ночного клуба, расположенного во дворе жилого дома в Нижневартовске, в очередной раз не дают спать горожанам. В этот раз драку устроила девушка.
На кадр попал момент, как молодая девушка сначала подходит к стоящей на улице компании, а потом неожиданно бьет мужчину по лицу и падает на снег. Пострадавший пытается ее поднять, но та только возмущается. После к дому подъехала полиция.
Во дворе к приезду сотрудников полиции начинают собираться любопытные. И подобные разборки и шум во дворе происходят постоянно, заявляют жильцы.
Источник:
- В Екатеринбурге Бонни и Клайд местного разлива избили парнишку
- В Екатеринбурге мужчина с битой накинулся на пару в лифте
- В Краснодаре мужчина с камнем штурмовал салон красоты
- В Новгородской области посетитель ресторана наехал на оппонента, который его избил в заведении
- В подмосковном Егорьевске неадекват заявился в пункт выдачи Wildberries и начал угрожать сотруднице
Мужчина молоток, не повелся на провокацию.