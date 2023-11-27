В Нижневартовске девушка подралась с мужчиной у скандального ночного клуба

Пьяные разборки возле ночного клуба, расположенного во дворе жилого дома в Нижневартовске, в очередной раз не дают спать горожанам. В этот раз драку устроила девушка.



На кадр попал момент, как молодая девушка сначала подходит к стоящей на улице компании, а потом неожиданно бьет мужчину по лицу и падает на снег. Пострадавший пытается ее поднять, но та только возмущается. После к дому подъехала полиция.

Во дворе к приезду сотрудников полиции начинают собираться любопытные. И подобные разборки и шум во дворе происходят постоянно, заявляют жильцы.