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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 955 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Нижневартовске девушка подралась с мужчиной у скандального ночного клуба

В Нижневартовске девушка подралась с мужчиной у скандального ночного клуба

Автор:
27 ноября 2023 11:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Нижневартовск   конфликт   люди   мужчина   негатив   пьяная   
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Девушка попыталась ударить взрослого дядю и упала, он пытался её поднять, а она разыгрывала драму перед сотрудниками полиции.

Пьяные разборки возле ночного клуба, расположенного во дворе жилого дома в Нижневартовске, в очередной раз не дают спать горожанам. В этот раз драку устроила девушка.


На кадр попал момент, как молодая девушка сначала подходит к стоящей на улице компании, а потом неожиданно бьет мужчину по лицу и падает на снег. Пострадавший пытается ее поднять, но та только возмущается. После к дому подъехала полиция.


Во дворе к приезду сотрудников полиции начинают собираться любопытные. И подобные разборки и шум во дворе происходят постоянно, заявляют жильцы.

Источник:

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Метки: Видео   Нижневартовск   конфликт   люди   мужчина   негатив   пьяная   
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12  комментариев
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7k
Бу 2 часа назад
пьяная ТП, горе в семье.
Мужчина молоток, не повелся на провокацию.
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7k
Bely 7 минут назад
а чего там джигиты хотели?
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3k
Vovan Petroff 19 минут назад
Снежку в штаны неплохо помогает таким.
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525
Александр Богомолов 24 минуты назад
Все правильно. Лежачих бить нельзя. Вначале надо на ноги поставить.))
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25k
Михаил Сметанкин 54 минуты назад
Хулиганские действия + оскорбление сотрудников при исполнении. Создала себе проблем из ничего.
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4k
leofox 57 минут назад
Рот бы ей вымыть дустом
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45k
Игорь Час назад
Наверное в каждом городе, или районе крупного города есть кабак, куда ходят чтобы подраться.
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2k
Илья Час назад
Крыса
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10k
МихА Час назад
Какая прыгучая обезьяна. Там вроде мусорный бак я вижу, надо её туда закинуть
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57k
dima423 Час назад
Епанутая бухая шкура...
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10k
Игорь 2 часа назад
.....одна дочку воспитываю....... - представляю результат
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