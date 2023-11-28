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В Омске два пьяных любителя итальянской кухни устроили дебош в пиццерии

В Омске два пьяных любителя итальянской кухни устроили дебош в пиццерии

Автор:
28 ноября 2023 10:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Омск   дебош   конфликт   люди   негатив   пиццерия   
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Напав на сотрудников и разбив посуду, они спешно ретировались до приезда полиции.

В одной из пиццерий Омска два этиловых громилы попытались заказать еду, но что-то перепутали и вместо заказа напали на сотрудников. Итальянская кухня оказалась им не по зубам, зато кружки и тарелки были под силу — наиболее агрессивный индивид разбил посуду, предложив: «Давайте мы просто посидим».


Его собутыльник в это время смиренно хихикал, пока не схватил оборудование заведения и швырнул его в работников пиццерии.


В результате потасовки пострадала девушка, которая получила ожог первой степени. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают скандалистов.



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Метки: Видео   Омск   дебош   конфликт   люди   негатив   пиццерия   
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3  комментария
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19k
Shtoppi 41 минуту назад
«два дебила - это "сила"», а эти еще и синькой упоротые.
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220
ruslan d 12 минут назад
Опят орангутанам не дали бананов ?
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
челы дибилы редкие, у меня такое впечатление словно пиратскую "экранку" TS посмотрел.
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