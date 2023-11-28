В Омске два пьяных любителя итальянской кухни устроили дебош в пиццерии

Напав на сотрудников и разбив посуду, они спешно ретировались до приезда полиции.
В одной из пиццерий Омска два этиловых громилы попытались заказать еду, но что-то перепутали и вместо заказа напали на сотрудников. Итальянская кухня оказалась им не по зубам, зато кружки и тарелки были под силу — наиболее агрессивный индивид разбил посуду, предложив: «Давайте мы просто посидим».
Его собутыльник в это время смиренно хихикал, пока не схватил оборудование заведения и швырнул его в работников пиццерии.
В результате потасовки пострадала девушка, которая получила ожог первой степени. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают скандалистов.
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