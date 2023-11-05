В Краснодаре мужчина с камнем штурмовал салон красоты

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Инцидент произошел в 6.30. Мужчина проходил мимо салона красоты и заметил, что там горит свет, поскольку работала уборщица. Он стал ломиться вовнутрь. Мужчина кидал камень и бил по двери ногами.
Нажать тревожную кнопку уборщица не решилась, поскольку побоялась, что злоумышленник ее увидит. Женщина вызвала полицию, но нападавший успел скрыться. С какой целью он ломился в салон красоты, пока остается загадкой. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.
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