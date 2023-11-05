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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 887 постов • 43 подписчика подписаться
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В Краснодаре мужчина с камнем штурмовал салон красоты

В Краснодаре мужчина с камнем штурмовал салон красоты

Автор:
05 ноября 2023 11:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   конфликт   краснодар   люди   негатив   нееадекват   салон красоты   
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Инцидент произошел в 6.30. Мужчина проходил мимо салона красоты и заметил, что там горит свет, поскольку работала уборщица. Он стал ломиться вовнутрь. Мужчина кидал камень и бил по двери ногами.

Нажать тревожную кнопку уборщица не решилась, поскольку побоялась, что злоумышленник ее увидит. Женщина вызвала полицию, но нападавший успел скрыться. С какой целью он ломился в салон красоты, пока остается загадкой. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент нет.

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Метки: Видео   ЧП   конфликт   краснодар   люди   негатив   нееадекват   салон красоты   
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2  комментария
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5k
Влад 12 минут назад
"С какой целью он ломился в салон красоты, пока остается загадкой."

Просто он захотел стать красивым!
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Matrosskin 10 минут назад
Шёл к своему парню на свидание, хотел стать ещё более очаровательным...
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