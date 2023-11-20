В Набережных Челнах житель многоквартирного дома запустил салют прямо с балкона

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Местной "зажигалочке" захотелось отметить новый год "авансом" и поделиться праздничным настроением с соседями. Но фееричного настроения жильцы дома не разделили — взрывы салютов разбудили соседей.
Теперь любитель праздников рискует попасть под гнев разъяренных соседей, которые сладко спали глубокой субботней ночью.
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