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В Набережных Челнах житель многоквартирного дома запустил салют прямо с балкона

В Набережных Челнах житель многоквартирного дома запустил салют прямо с балкона

Автор:
20 ноября 2023 09:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   в Набережных Челнах   люди   салют   соседи   шум   
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Местной "зажигалочке" захотелось отметить новый год "авансом" и поделиться праздничным настроением с соседями. Но фееричного настроения жильцы дома не разделили — взрывы салютов разбудили соседей.

Теперь любитель праздников рискует попасть под гнев разъяренных соседей, которые сладко спали глубокой субботней ночью.

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Метки: Видео   ЧП   в Набережных Челнах   люди   салют   соседи   шум   
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