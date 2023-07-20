Слишком веселые жители решили поделиться радостью с соседями и запустили салют с балкона

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В ЖК на Новом Шоссе это происходит уже не первый раз.
Двор в дыму, сигнализация на машинах орет, собаки лают, кто успел уснуть - подскакивает на кровати.
Соседи хотят найти и наказать нарушителей тишины.
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