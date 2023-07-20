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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 444 поста • 25 подписчиков подписаться
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Слишком веселые жители решили поделиться радостью с соседями и запустили салют с балкона

Слишком веселые жители решили поделиться радостью с соседями и запустили салют с балкона

Автор:
20 июля 2023 11:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Веселые   Видео   балкон   люди   салют   соседи   шум   
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В ЖК на Новом Шоссе это происходит уже не первый раз.

Двор в дыму, сигнализация на машинах орет, собаки лают, кто успел уснуть - подскакивает на кровати.

Соседи хотят найти и наказать нарушителей тишины.

Источник:

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Метки: Веселые   Видео   балкон   люди   салют   соседи   шум   
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2  комментария
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
Вот кого надо за гей-пропаганду сажать... откровенно пдарские действия
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54k
dima423 Час назад
И чего? ...а Якубеня уронила сосиску...
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