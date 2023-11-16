Мужчина стащил мобильный телефон из барсетки рядом сидевшего пассажира

729
1
1
Похищенный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Материальный ущерб составил 115 тысяч рублей. Чуть позже на Павелецкой площади задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Рязанской области.
Источник:
Ссылки по теме:
- Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать
- Магазинный вор решил продегустировать добычу и уснул
- В Иркутске задержали вооружённого ножом грабителя-сладкоежку
- Лысый мужчина украл велосипед из подъезда
- Женщина посоветовала вору оставить в покое её гриль, и злодей послушался
Новости партнёров
реклама
Но вот приехал ты в Москву, где камеры не просто везде, они дублируют друг друга везде как минимум. В автобусе слепой только не заметит штуки 2-3. И все равно полез воровать. Ну что с тобой не так? Продал тысяч за 15-20, сомневаюсь, что дороже. И вперед на зону!