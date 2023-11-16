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Мужчина стащил мобильный телефон из барсетки рядом сидевшего пассажира

Мужчина стащил мобильный телефон из барсетки рядом сидевшего пассажира

Автор:
16 ноября 2023 12:25
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Телефон   барсетка   в транспорте   вор   камера   кража   
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Похищенный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Материальный ущерб составил 115 тысяч рублей. Чуть позже на Павелецкой площади задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Рязанской области.

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Метки: Видео   Телефон   барсетка   в транспорте   вор   камера   кража   
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6  комментариев
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77k
Viktor Полчаса назад
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6k
pinbalist Полчаса назад
Лет 50 на вид.
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Чувствуется, что коренной житель Рязанской области.
Но вот приехал ты в Москву, где камеры не просто везде, они дублируют друг друга везде как минимум. В автобусе слепой только не заметит штуки 2-3. И все равно полез воровать. Ну что с тобой не так? Продал тысяч за 15-20, сомневаюсь, что дороже. И вперед на зону!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
18k
12k
Dihydrogen Monoxide 40 минут назад
коренной рязанец
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