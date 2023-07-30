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Женщина посоветовала вору оставить в покое её гриль, и злодей послушался

Женщина посоветовала вору оставить в покое её гриль, и злодей послушался

Автор:
30 июля 2023 11:59
Метки: Видео   в мире   вор   гриль   камера   кража   
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Дама по имени Челси была за городом, но благодаря современным технологиям она имела возможность присматривать за своим домом даже на расстоянии.

Правда, когда Челси получила уведомление о движении на крыльце и подключилась к видеокамере, она в первый момент обомлела. Незнакомец, попавший в кадр, преспокойно тащил гриль нашей героини. Вспомнив о функции двустороннего разговора, хозяйка не стала ругаться, а всего лишь посоветовала злодею оставить её собственность в покое, добавив, что вызовет в полицию.


Видимо, вор не ожидал, что попадётся кому-то на глаза. Собственно, по этой причине он так и не стал вором (по крайней мере, на этот раз). Испугавшийся мужчина ретировался без гриля, чему Челси, конечно, очень рада.

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Метки: Видео   в мире   вор   гриль   камера   кража   
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Никита Минуту назад
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