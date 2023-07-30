Женщина посоветовала вору оставить в покое её гриль, и злодей послушался

Правда, когда Челси получила уведомление о движении на крыльце и подключилась к видеокамере, она в первый момент обомлела. Незнакомец, попавший в кадр, преспокойно тащил гриль нашей героини. Вспомнив о функции двустороннего разговора, хозяйка не стала ругаться, а всего лишь посоветовала злодею оставить её собственность в покое, добавив, что вызовет в полицию.





Видимо, вор не ожидал, что попадётся кому-то на глаза. Собственно, по этой причине он так и не стал вором (по крайней мере, на этот раз). Испугавшийся мужчина ретировался без гриля, чему Челси, конечно, очень рада.