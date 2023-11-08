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Вор оказался в ловушке и съел украденные деньги

Вор оказался в ловушке и съел украденные деньги

Автор:
08 ноября 2023 18:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Калининград   воровство   деньги   курьёз   поедание улик   полиция   
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Примечательно, что находясь под следствием, он совершил аналогичное преступление и заработал вторую статью. Ничему человека поедание улик не научило.

Продавщица кафе в Калининграде на несколько минут отлучилась из зала, чем воспользовался нечистый на руку посетитель. Мужчина вытащил из её сумочки деньги, но сотрудница заведения вернулась слишком быстро и увидела, что в её вещах кто-то копался и обнаружила пропажу денег. Женщина не растерялась, сразу закрыла входную дверь и вызвала полицию.


Несчастный и загнанный в угол воришка побежал в туалетную комнату. Он успел спрятать за трубу только две тысячи, а когда услышал, что в кафе пришли сотрудники ППС, съел оставшиеся 5 тысяч. Как отметили в пресс-службе УМВД Калининграда, появление правоохранителей аппетита похитителю не испортило. При их появлении он принялся активней работать челюстями.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и отпустили под подписку о невыезде. И очень зря. Находясь под следствием, он умудрился совершить аналогичное преступление. Находясь в гостях, он украл из кошелька хозяина квартиры банкноты в рублях, евро и таджикских сомони на общую сумму более 33 тыс. рублей и заработал ещё одно уголовное дело за кражу. Сейчас полицейские активно проверяют неудержимого вора на причастность к другим подобным преступлениям.

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Метки: Видео   Калининград   воровство   деньги   курьёз   поедание улик   полиция   
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