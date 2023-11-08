Вор оказался в ловушке и съел украденные деньги

Продавщица кафе в Калининграде на несколько минут отлучилась из зала, чем воспользовался нечистый на руку посетитель. Мужчина вытащил из её сумочки деньги, но сотрудница заведения вернулась слишком быстро и увидела, что в её вещах кто-то копался и обнаружила пропажу денег. Женщина не растерялась, сразу закрыла входную дверь и вызвала полицию.

Несчастный и загнанный в угол воришка побежал в туалетную комнату. Он успел спрятать за трубу только две тысячи, а когда услышал, что в кафе пришли сотрудники ППС, съел оставшиеся 5 тысяч. Как отметили в пресс-службе УМВД Калининграда, появление правоохранителей аппетита похитителю не испортило. При их появлении он принялся активней работать челюстями.