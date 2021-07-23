Петербуржцы растащили арбузы, пока продавец общался с полицией

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В четверг, 22 июля, к торговавшему арбузами и дынями у станции метро в Санкт- Петербурге мужчине пришли с проверкой полицейские. Пока правохранители проверяли документы продавца, случайные прохожие обчистили тележки с оставшимися без присмотра арбузами. Инцидент запечатлел очевидец.
Любителей халявы совсем не смущал стоящий рядом полицейский автомобиль.
Автор ролика сообщил, что всё произошло у станции метро «Звездная». В комментариях пользователи осудили поступок петербуржцев.
Автор ролика сообщил, что всё произошло у станции метро «Звездная». В комментариях пользователи осудили поступок петербуржцев.
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Уроды , человек потом из своего кармана будет отдавать эти деньги или пахать 3-4 дня бесплатно>
А не смущает, что у этого лотошника нет разрешения на выносную торговлю? Толкаешь арбузы на свой страх и риск - получи форс-мажор в виде ментов и крыс.
У м.Тёплый стан цыганва так же в тележках толкает арбузы - их тоже, б*дь, пожалеть в такой ситуации?
Просто убогие люди.
- вы не подскажете где находится Эрмитаж?
- нахер те Эрмитаж? ссы здесь!