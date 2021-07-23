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Петербуржцы растащили арбузы, пока продавец общался с полицией

Петербуржцы растащили арбузы, пока продавец общался с полицией (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 09:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   воровство   кража   полиция   санкт-петерберг   санкт-петербург   
358
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В четверг, 22 июля, к торговавшему арбузами и дынями у станции метро в Санкт- Петербурге мужчине пришли с проверкой полицейские. Пока правохранители проверяли документы продавца, случайные прохожие обчистили тележки с оставшимися без присмотра арбузами. Инцидент запечатлел очевидец.

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Метки: Россия   видео   воровство   кража   полиция   санкт-петерберг   санкт-петербург   
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23  комментария
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9k
Мафусаил 55 минут назад
Делают они, а стыдно мне, оскотинился народ...
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3k
Иван 5 минут назад
Это не наши граждане, это приезжие. Хохлы например.
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1k
Hallo FreeSpace 5 минут назад
Питер я твой...
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25
Шурман 11 минут назад
Я вот одно понять не могу , армяшка и киргизка вы что арбузов не переели на родине ? да блин ладно с Киргизами все понятно как были нищими так и остаются , армяна слова убили поверь я знаю что хороший . Уроды
(( вот так и бывает пока тебя трясут а другие на горе наживаются .
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−90
Thomsen 11 минут назад
<Шурман
Уроды , человек потом из своего кармана будет отдавать эти деньги или пахать 3-4 дня бесплатно>

А не смущает, что у этого лотошника нет разрешения на выносную торговлю? Толкаешь арбузы на свой страх и риск - получи форс-мажор в виде ментов и крыс.
У м.Тёплый стан цыганва так же в тележках толкает арбузы - их тоже, б*дь, пожалеть в такой ситуации?
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13k
Booka1a 13 минут назад
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34k
Alex 16 минут назад
Вроде приличные с виду люди. Тьфу, уроды
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8k
Lev Asriev 21 минуту назад
Готов поспорить, что ни один из мародеров не является нуждающимся.
Просто убогие люди.
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1k
Иван Иванов 23 минуты назад
А ведь эти люди, если спросить: "зачем вы так поступаете?" найдут свои действиям тысячу оправданий. По сути - моральные уроды
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25k
blus Полчаса назад
А что, так можно было? Меня мама учила, что нельзя...
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1k
poha Полчаса назад
животные
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10k
Kucher Полчаса назад
Но воровали культурно, как и положено жителям северной столицы, а не по хамски, как абы где
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9k
Касьян Пуздой 38 минут назад
стоит панк на мосту в Питере и ссыт в Неву. мимо проходит прохожий, останавливается и спрашивает:
- вы не подскажете где находится Эрмитаж?
- нахер те Эрмитаж? ссы здесь!
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535
Лебовски 43 минуты назад
Явно там не все питерцы, половина гастеров. А вообще культурный житель Петербурга выглядит так:
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7k
Аргуша 48 минут назад
культурная столица, кули!
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25
Шурман Аргуша 40 минут назад
Причем здесь столица , говна кругом хватает , мне стыдно за таких людей , в жизни ни чего не взял а здесь видят что до человека докопались и сразу дербанить
стоят эти арбузы копейки , сходи и купи , нет они лучше воровать будут
даже у нас в Казахстане в свое время было так , мы пацаны маленькие и захотели арбузы и дыни нам говорят вот разгрузите скажем Камаз , мы 5тером за пол часа это делали так на и арбузы и дыни и еще и денег давали .
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2k
Александр 49 минут назад
Чайки гребаные!
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26k
Максим 55 минут назад
И главное всё культурно, без давки. Вот что значит "культурная столица"!
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25
Шурман Час назад
Уроды , человек потом из своего кармана будет отдавать эти деньги или пахать 3-4 дня бесплатно . Что за люди ? . Менты тоже уроды
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