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"Кому из вас там паяльник воткнуть, твари?": житель Нижнего Новгорода обвинил пункт выдачи заказов в своём трёхдневном запое

"Кому из вас там паяльник воткнуть, твари?": житель Нижнего Новгорода обвинил пункт выдачи заказов в своём трёхдневном запое

Автор:
08 ноября 2023 08:08
Сообщество : Маркетплейс
Метки: OZON   Видео   ПВЗ   Посылка   маркетплейс   паяльник   психанул   скандал   
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Он так долго ждёт нужную посылку, что ничем другим не может заниматься. Остаётся одно: пить.

Эта необычная история произошла на одном из нижегородских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Нетрезвый мужчина пришёл за долгожданной посылкой, но оказалось - напрасно. Она еще не поступила в ПВЗ. Тогда огорчённый клиент потребовал от сотрудницы телефон и позвонил на горячую линию.


Эмоционально, с большим количеством нецензурных слов он рассказал оператору, что работает водителем и третий день не может сесть за руль из-за отсутствующих деталей для авто. Заработок встал, а запой, напротив, и не думает останавливаться. Мужик пьёт третий день - а что ему еще остаётся делать? Он призывает всех одуматься и срочно доставить ему посылку, иначе всем будет плохо.


Напоследок несколько раз ударив по двери ПВЗ, нижегородец вышел на улицу и пригрозил сжечь офисы "Озона" за задержку его заказа. Кстати, последнее тянет уже на статью.


Тот случай, когда очень хочешь на работу, но из-за нестабильной доставки приходится пить.

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Метки: OZON   Видео   ПВЗ   Посылка   маркетплейс   паяльник   психанул   скандал   
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1  комментарий
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jfk 21 минуту назад
Надеюсь, детали не придут, а он сопьется
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