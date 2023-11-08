"Кому из вас там паяльник воткнуть, твари?": житель Нижнего Новгорода обвинил пункт выдачи заказов в своём трёхдневном запое

Эта необычная история произошла на одном из нижегородских пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Нетрезвый мужчина пришёл за долгожданной посылкой, но оказалось - напрасно. Она еще не поступила в ПВЗ. Тогда огорчённый клиент потребовал от сотрудницы телефон и позвонил на горячую линию.

Эмоционально, с большим количеством нецензурных слов он рассказал оператору, что работает водителем и третий день не может сесть за руль из-за отсутствующих деталей для авто. Заработок встал, а запой, напротив, и не думает останавливаться. Мужик пьёт третий день - а что ему еще остаётся делать? Он призывает всех одуматься и срочно доставить ему посылку, иначе всем будет плохо.

Напоследок несколько раз ударив по двери ПВЗ, нижегородец вышел на улицу и пригрозил сжечь офисы "Озона" за задержку его заказа. Кстати, последнее тянет уже на статью.