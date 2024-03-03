"Вас не убило там?"

743
1
1
В Подмосковье на сотрудницу ПВЗ рухнул потолок из-за сквозняка, который повалил в помещение, стоило клиенту открыть дверь.
Ремонт Равшан с Джамшутом делали...
Источник:
Ссылки по теме:
- Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета
- На спящего мужчину неожиданно обрушилась часть потолка
- Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил
- "Кому из вас там паяльник воткнуть, твари?": житель Нижнего Новгорода обвинил пункт выдачи заказов в своём трёхдневном запое
- Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить
Новости партнёров
реклама
"Нет, слава богу"
"Хороший ремонт..."