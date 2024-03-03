FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Маркетплейс 37 постов • 2 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Маркетплейс
"Вас не убило там?"

"Вас не убило там?"

Автор:
03 марта 2024 10:32
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   ПВЗ   маркетплейс   обрушение   потолок   сквозняк   
743
1
1

В Подмосковье на сотрудницу ПВЗ рухнул потолок из-за сквозняка, который повалил в помещение, стоило клиенту открыть дверь.

Ремонт Равшан с Джамшутом делали...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Маркетплейс"
Метки: Видео   ПВЗ   маркетплейс   обрушение   потолок   сквозняк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
АнтонПолднев Полчаса назад
"Вас не убило?"
"Нет, слава богу"
"Хороший ремонт..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

864182



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Хитрая старушка проникла на поминки главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и поплатилась
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Набирающие популярность в сообществах
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Не водой единой
Не водой единой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 марта

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#дети#США#ДТП#СССР#Девушка#авто аварии#природа#кино
#машина#автомир#забавно#история#животные#факты#аварии#Автовсячина#красота#милота
#автомобили#интересное#люди#Россия#Китай#Юмор#Еда#Ynews#интересно#наука
Не водой единой Не водой единой Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета Сотрудник пункта выдачи получил по лицу из-за пакета Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил Как сотрудник пункта выдачи замкнувшую проводку тушил В сети появилось видео того, как грузчик швыряет товары, заказанные клиентами маркетплейса В сети появилось видео того, как грузчик швыряет товары, заказанные клиентами маркетплейса "Кому из вас там паяльник воткнуть, твари?": житель Нижнего Новгорода обвинил пункт выдачи заказов в своём трёхдневном запое "Кому из вас там паяльник воткнуть, твари?": житель Нижнего Новгорода обвинил пункт выдачи...

На что жалуетесь?

Вернуться