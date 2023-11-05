Поучительная история, как микрозаймы разрушили женскую дружбу

Екатерина и Анжелика были подругами всю сознательную жизнь поэтому когда Анжелика попросила оформить на неё дебетовую карту, Катя легко согласилась и даже дала подруге доступ в Госуслуги. Анжелика не устояла перед соблазном и набрала на Катино имя 13 микрозаймов