Поучительная история, как микрозаймы разрушили женскую дружбу

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Екатерина и Анжелика были подругами всю сознательную жизнь поэтому когда Анжелика попросила оформить на неё дебетовую карту, Катя легко согласилась и даже дала подруге доступ в Госуслуги. Анжелика не устояла перед соблазном и набрала на Катино имя 13 микрозаймов
Древняя мудрость гласит: дружба заканчивается там, где есть золото...
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Так что сама дура.
А, у тебя все счета арестованы? Ну так на тебе мою карту, пользуйся.