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Поучительная история, как микрозаймы разрушили женскую дружбу

Поучительная история, как микрозаймы разрушили женскую дружбу

Автор:
05 ноября 2023 09:43
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   дружба   криминал   люди   микрозаймы   обман   
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Екатерина и Анжелика были подругами всю сознательную жизнь поэтому когда Анжелика попросила оформить на неё дебетовую карту, Катя легко согласилась и даже дала подруге доступ в Госуслуги. Анжелика не устояла перед соблазном и набрала на Катино имя 13 микрозаймов

Древняя мудрость гласит: дружба заканчивается там, где есть золото...

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Метки: Видео   дружба   криминал   люди   микрозаймы   обман   
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5  комментариев
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3k
Χάρων Час назад
Передавать банковскую карту ЗАПРЕЩЕНО правилами банка. Тем более оформлять на своё имя карту для другого человека.
Так что сама дура.
А, у тебя все счета арестованы? Ну так на тебе мою карту, пользуйся.
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6k
Кистень 10 минут назад
Феерическая дура!!!
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3k
RaiJu 48 минут назад
Как люди потом живут?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Просто дружбой нынче ошибочно называют совместные тусовки и шопинги.
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Ольга

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