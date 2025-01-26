FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 12496 постов • 1501 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Драка по-канадски: пенис мужчины примерз к&nbsp;тротуару во&nbsp;время потасовки возле бара

Драка по-канадски: пенис мужчины примерз к тротуару во время потасовки возле бара

Автор:
26 января 2025 09:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Люди   ЧП   в мире   забавно   новости   пенис   примерз   
1383
1
1

Необычный инцидент произошел в канадском городе Форт-Макмюррей, провинция Альберта. Во время потасовки у местного бара один из участников оказался в крайне неудобном положении: его половой орган примерз к обледеневшему тротуару.

По информации полиции, нетрезвый посетитель бара East Village Pub & Eatery начал конфликтовать с другими гостями заведения, после чего ссора переместилась на улицу. В ходе потасовки с мужчины спали штаны, а его пенис примерз к обледеневшему тротуару.

Издание получило фотографии с места происшествия, на которых видно, как спасатели пытаются помочь незадачливому драчуну. Издание отмечает, что на размытых снимках заметно, как страдали половые органы мужчины при попытках его освободить. «Мы замазали фото, но поверьте, там видно, как половые органы этого джентльмена растягиваются, прежде чем снова упасть на лед. Похоже, спасатели тянули его слишком сильно», — пишет TMZ.


Впрочем, один из местных жителей в комментариях к публикации в Facebook* рассказал другую версию событий. По его словам, его друг был очевидцем инцидента и утверждает, что к земле мужчину прижали сами полицейские во время задержания. Именно тогда, когда правоохранители попытались поднять его, они обнаружили, что его пенис примерз к земле.

В итоге спасателям удалось освободить мужчину, который отделался легкими повреждениями. Его задержали, но обвинений не предъявили.

Инцидент произошел в ночь на 12 января. Судя по данным сервисов погоды, тогда было действительно холодно.

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Люди   ЧП   в мире   забавно   новости   пенис   примерз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
ишты 3 часа назад
А бар точно не "Голубая устрица" был? А то спавшие штаны вызывают подозрение - он точно дрался или его драли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andy Birkin 48 минут назад
Синька - зло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Robin Hood Час назад
По информации полиции, нетрезвый посетитель бара East Village Pub & Eatery начал конфликтовать с другими гостями заведения, после чего ссора переместилась на улицу. В ходе потасовки с мужчины спали штаны, а его пенис примерз к обледеневшему тротуару.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А они там точно ... дрались??? В прямом смысле слова ДРАЛИСЬ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Semёn Час назад
Ох уж эти "драчуны"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
Константин Буланов Час назад
Однажды зимой, после драки у бара
Канадец пиписькой примёрз к тротуару
Его и тянули, его и толкали
Канадца спасли, а пипиську едва ли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Старожил Час назад
Водички принести тёпленькой из бара не догадались, или глинтвейнчику?

Сразу видно, никогда языком зимой к турнику не прилипали

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
473
TradeMoney 2 часа назад
"заметно, как страдали половые органы мужчины при попытках его освободить. "

Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3770 постов (3707 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

815033



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#новости#кот#отношения#Автовсячина#ДТП#собака#кошка#Любовь
#животные#автомобили#США#история#Юмор#авто аварии#Прикол#СССР#кадр#забавно
#машина#Люди#в мире#ЧП#аварии#интересно#Реакция#школа#Животное#полиция
«Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет «Хаббл» создал самое детальное изображение галактики Андромеда — на 2500-Мп снимок ушло 10 лет В Конго перевернулась лодка с 278 пассажирами: много погибших и пропавших без вести В Конго перевернулась лодка с 278 пассажирами: много погибших и пропавших без вести Музыкальный немецкий язык Музыкальный немецкий язык Хозяева отодрали гуся возле печи Хозяева отодрали гуся возле печи Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s Французские фермеры раскидали гнилое сено по McDonald’s Российский турист продемонстрировал стиль пьяного мастера в Таиланде Российский турист продемонстрировал стиль пьяного мастера в Таиланде

На что жалуетесь?

Вернуться