Драка по-канадски: пенис мужчины примерз к тротуару во время потасовки возле бара

Необычный инцидент произошел в канадском городе Форт-Макмюррей, провинция Альберта. Во время потасовки у местного бара один из участников оказался в крайне неудобном положении: его половой орган примерз к обледеневшему тротуару.
По информации полиции, нетрезвый посетитель бара East Village Pub & Eatery начал конфликтовать с другими гостями заведения, после чего ссора переместилась на улицу. В ходе потасовки с мужчины спали штаны, а его пенис примерз к обледеневшему тротуару.
Издание получило фотографии с места происшествия, на которых видно, как спасатели пытаются помочь незадачливому драчуну. Издание отмечает, что на размытых снимках заметно, как страдали половые органы мужчины при попытках его освободить. «Мы замазали фото, но поверьте, там видно, как половые органы этого джентльмена растягиваются, прежде чем снова упасть на лед. Похоже, спасатели тянули его слишком сильно», — пишет TMZ.
Впрочем, один из местных жителей в комментариях к публикации в Facebook* рассказал другую версию событий. По его словам, его друг был очевидцем инцидента и утверждает, что к земле мужчину прижали сами полицейские во время задержания. Именно тогда, когда правоохранители попытались поднять его, они обнаружили, что его пенис примерз к земле.
В итоге спасателям удалось освободить мужчину, который отделался легкими повреждениями. Его задержали, но обвинений не предъявили.
Инцидент произошел в ночь на 12 января. Судя по данным сервисов погоды, тогда было действительно холодно.
Источник:
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А они там точно ... дрались??? В прямом смысле слова ДРАЛИСЬ.
Канадец пиписькой примёрз к тротуару
Его и тянули, его и толкали
Канадца спасли, а пипиську едва ли
Сразу видно, никогда языком зимой к турнику не прилипали