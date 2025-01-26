Драка по-канадски: пенис мужчины примерз к тротуару во время потасовки возле бара

По информации полиции, нетрезвый посетитель бара East Village Pub & Eatery начал конфликтовать с другими гостями заведения, после чего ссора переместилась на улицу. В ходе потасовки с мужчины спали штаны, а его пенис примерз к обледеневшему тротуару.

Издание получило фотографии с места происшествия, на которых видно, как спасатели пытаются помочь незадачливому драчуну. Издание отмечает, что на размытых снимках заметно, как страдали половые органы мужчины при попытках его освободить. «Мы замазали фото, но поверьте, там видно, как половые органы этого джентльмена растягиваются, прежде чем снова упасть на лед. Похоже, спасатели тянули его слишком сильно», — пишет TMZ.

