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Бессмысленно, но прикольно: вращающийся бокал для вина

Бессмысленно, но прикольно: вращающийся бокал для вина

Автор:
09 июня 2024 09:20
Сообщество : Фабрика идей
Метки: бокал   бокал для вина   вращающийся бокал   забавно   прикольно   фантахия   
1387
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Каждый год умельцы со всего света предоставляют нам самые различные новые устройства. И это касается не только передовых технологий, но и обычных бытовых предметов. Например, бокала для вина.

На видео перед вами вряд ли особо полезное, но безусловно впечатляющее изобретение — вращающийся бокал для вина. С помощью него можно проделывать различные фокусы и не беспокоится за содержимое.




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Метки: бокал   бокал для вина   вращающийся бокал   забавно   прикольно   фантахия   
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2  комментария
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Ego sum qui sum Час назад
в кои то веки заголовок соответствует содержанию
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..: Атеист :.. Час назад
для шоу вполне :).. кручу верчу выпить хочу
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2137 постов (2090 в горячем)

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