В Кисловодске спасли стоявшую на карнизе 9 этажа девочку

Девочка звала на помощь. Очевидцы во дворе вызвали полицию и медиков и собрались под балконом, планируя ловить ребенка, если он упадет.



Родители девочки при этом были в квартире. Общими усилиями школьницу удалось вернуть туда целой и невредимой. В причинах этой валидольной ситуации разбираются правоохранители.