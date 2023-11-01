В Кисловодске спасли стоявшую на карнизе 9 этажа девочку

1184
1
1
Она держалась за подоконник балкона и стояла на карнизе, рискуя в любой момент сорваться.
Девочка звала на помощь. Очевидцы во дворе вызвали полицию и медиков и собрались под балконом, планируя ловить ребенка, если он упадет.
Родители девочки при этом были в квартире. Общими усилиями школьницу удалось вернуть туда целой и невредимой. В причинах этой валидольной ситуации разбираются правоохранители.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Господи, зайди обратно»: в Казани заметили мальчика, который играл на карнизе окна
- В Китае мужчина спас ребёнка, свисающего с балкона
- Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь
- Сын президента ЦАР напал на своих сопровождающих в Кисловодске
- В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни»
Новости партнёров
реклама
Родители - ладно "пьян был, ничего не помню"