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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 873 поста • 43 подписчика подписаться
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В Кисловодске спасли стоявшую на карнизе 9 этажа девочку

В Кисловодске спасли стоявшую на карнизе 9 этажа девочку

Автор:
01 ноября 2023 10:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кисловодск   Спасение   высота   горе-родители   девочка   карниз   
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Она держалась за подоконник балкона и стояла на карнизе, рискуя в любой момент сорваться.

Девочка звала на помощь. Очевидцы во дворе вызвали полицию и медиков и собрались под балконом, планируя ловить ребенка, если он упадет.

Родители девочки при этом были в квартире. Общими усилиями школьницу удалось вернуть туда целой и невредимой. В причинах этой валидольной ситуации разбираются правоохранители.

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Метки: Видео   Кисловодск   Спасение   высота   горе-родители   девочка   карниз   
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2  комментария
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56k
dima423 Час назад
Нихера не понятно а че ее не затаскивают то...стоит же там на балконе какой то человек, ребенок весит куй да никуя, просто взять за руки и затятнуть обратно
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6k
livaneth Час назад
А можно поставить девочку перед камерой, и пусть в камеру расскажет, как она там оказалась.
Родители - ладно "пьян был, ничего не помню"
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