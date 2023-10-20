FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14957 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Добрые люди помогли овце избавиться от огромного кома ненужной шерсти

Добрые люди помогли овце избавиться от огромного кома ненужной шерсти

Автор:
20 октября 2023 13:14
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   Спасение   в мире   животные   овца   шерсть   
884
1
1

С потерявшейся овцы было срезано почти 40 килограммов шерсти. Животное обросло ей за шесть лет скитаний.

Первая стрижка за шесть лет

Овца Алекс была найдена туристом в горах Австралии. Свалявшаяся в комки с грязью и ветками шерсть превратилась в рай для насекомых и мешала животному передвигаться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   Видео   Спасение   в мире   животные   овца   шерсть   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Василий 58 минут назад
Свежачок 2016-го.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 5 минут назад
Кто сказал, что шерсть ненужная?
Зато волки не сожрут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy 16 минут назад
Последние кадры этого видео, видимо не видео подгрузилось

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

777177



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Вещи из прошлого: назад в 90-е и 2000-е
Популярные игры на приставках 90-х годов
Популярные игры на приставках 90-х годов
Набирающие популярность в сообществах
В каких случаях допускается заполнение Европротокола при ДТП и как правильно его заполнить
В каких случаях допускается заполнение Европротокола при ДТП и как правильно его заполнить
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#интересное#аварии#авто аварии#факты#история#криминал#Мемы
#автомобили#машина#животные#Автовсячина#ДТП#забавно#суд#фильм#Израиль#новости
#автомир#Юмор#люди#Прикол#США#кино#подборка#дети#знаменитости#позитив
Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Встреча с кумиром, которая изменит отношение этой девочки к футболу Настоящие друзья человека! Настоящие друзья человека! Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса Полицейский спас собаку от мучительной смерти Полицейский спас собаку от мучительной смерти Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку Мужчина спас птицу, примёрзшую лапами к ограждению Мужчина спас птицу, примёрзшую лапами к ограждению

На что жалуетесь?

Вернуться