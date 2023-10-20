Добрые люди помогли овце избавиться от огромного кома ненужной шерсти

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С потерявшейся овцы было срезано почти 40 килограммов шерсти. Животное обросло ей за шесть лет скитаний.
Первая стрижка за шесть лет
Овца Алекс была найдена туристом в горах Австралии. Свалявшаяся в комки с грязью и ветками шерсть превратилась в рай для насекомых и мешала животному передвигаться.
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