"Ньютон покинул чат": сцена из индийского фильма потрясает правдоподобностью и накалом страстей

В соцсетях завирусилась сцена из индийского фильма. Нет, все картины Болливуда весьма зрелищны, но этот киношедевр невозможно не оценить по заслугам.
В соцсетях смеются над эпизодом из индийского фильма. Об этом пишут даже в The Indian Express. Фильм был снят еще пару лет назад, но зрители обратили внимание на сцену с полётом в пропасть только сейчас.
По сюжету женщина случайно падает со скалы, отпустив руку мужчины. Тот, не раздумывая, бросается вслед за возлюбленной. Во время полёта он успевает догнать её в воздухе, заключить в объятья. В дальше начинается драматичный диалог. Мужчина выясняет, любит ли его девушка, настоятельно требуя ответа. Параллельно он бьётся о скалы, но, как настоящий рыцарь, уберегает любимую от этих ударов судьбы.
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За время, пока летят индийцы, можно заварить чай или отойти от экрана по своим делам. Пара продолжит падать, выясняя отношения. Наконец, возлюбленные камнем падают в воду. Можно было бы понадеяться, что на этом всё и закончится, но, зная особенности индийского кинематографа, уверены: это лишь завязка истории.
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Реально начала раздражать эта антинаучная х@йня, которой из фильма в фильм всё больше