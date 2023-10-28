"Ньютон покинул чат": сцена из индийского фильма потрясает правдоподобностью и накалом страстей

В соцсетях смеются над эпизодом из индийского фильма. Об этом пишут даже в The Indian Express. Фильм был снят еще пару лет назад, но зрители обратили внимание на сцену с полётом в пропасть только сейчас.

По сюжету женщина случайно падает со скалы, отпустив руку мужчины. Тот, не раздумывая, бросается вслед за возлюбленной. Во время полёта он успевает догнать её в воздухе, заключить в объятья. В дальше начинается драматичный диалог. Мужчина выясняет, любит ли его девушка, настоятельно требуя ответа. Параллельно он бьётся о скалы, но, как настоящий рыцарь, уберегает любимую от этих ударов судьбы.