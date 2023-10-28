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"Ньютон покинул чат": сцена из индийского фильма потрясает правдоподобностью и накалом страстей

"Ньютон покинул чат": сцена из индийского фильма потрясает правдоподобностью и накалом страстей

Автор:
28 октября 2023 12:58
Сообщество : Кино
Метки: Болливуд   Видео   Шедевр   индийское кино   кино   смешно   сцена из фильма   
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В соцсетях завирусилась сцена из индийского фильма. Нет, все картины Болливуда весьма зрелищны, но этот киношедевр невозможно не оценить по заслугам.


В соцсетях смеются над эпизодом из индийского фильма. Об этом пишут даже в The Indian Express. Фильм был снят еще пару лет назад, но зрители обратили внимание на сцену с полётом в пропасть только сейчас.


По сюжету женщина случайно падает со скалы, отпустив руку мужчины. Тот, не раздумывая, бросается вслед за возлюбленной. Во время полёта он успевает догнать её в воздухе, заключить в объятья. В дальше начинается драматичный диалог. Мужчина выясняет, любит ли его девушка, настоятельно требуя ответа. Параллельно он бьётся о скалы, но, как настоящий рыцарь, уберегает любимую от этих ударов судьбы.


За время, пока летят индийцы, можно заварить чай или отойти от экрана по своим делам. Пара продолжит падать, выясняя отношения. Наконец, возлюбленные камнем падают в воду. Можно было бы понадеяться, что на этом всё и закончится, но, зная особенности индийского кинематографа, уверены: это лишь завязка истории.



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Метки: Болливуд   Видео   Шедевр   индийское кино   кино   смешно   сцена из фильма   
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6  комментариев
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8k
Алексей Полчаса назад
Кто смотрел Форсаж, над Болливудом не смеётся)
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11k
Dihydrogen Monoxide 13 минут назад
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3k
Василий Афиногенов 15 минут назад
Томми улыбается
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1k
Тордион 15 минут назад
Нельзя путать достоверность и прекрасное. Если для подтверждения чувств нужно упасть с Ниагарского водопада десять раз за раз и столько жо вознестись обратно, то тем водопаду и хуже!)
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33k
Ego sum qui sum 17 минут назад
"Тот, не раздумывая"???
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