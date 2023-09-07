Трейлер нового и последнего анимационного фильма знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки

В сети появился первый официальный тизер-трейлер анимационного фильма «Как поживаете?» («Мальчик и цапля»), который культовый японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки назвал последним в своей карьере.
События прощальной картины развернутся во времена Второй мировой войны. Её сюжет расскажет о 12-летнем мальчике по имени Махито, который пытается пережить смерть матери, погибшей в результате воздушного налёта на Токио.
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Дебютный трейлер ленты показали 6 сентября — спустя почти два месяца после её выхода в японский прокат. Над фильмом работал режиссёр Хаяо Миядзаки («Навсикая из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Унесённые призраками») и его студия Ghibli.
Лента отчасти основана на одноимённой книге писателя Ёсино Гэндзабуро, вышедшей в 1937 году.
Аниме продвигали без маркетинга и его первые кадры появились в сети лишь в августе. Компания «Русский Репортаж» приобрела права на данный анимационный фильм.
Кадры из «Как поживаете?»
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не скажу что поклонник большой данного жанра, но тут даже для общего развития стоит
ИМХО
хватит ли смелости показать правду или снова прогнутся под хозяина...