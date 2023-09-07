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Трейлер нового и последнего анимационного фильма знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки

Трейлер нового и последнего анимационного фильма знаменитого режиссера Хаяо Миядзаки

Автор:
07 сентября 2023 09:10
Сообщество : Кино
Метки: Видео   Как поживаете   Мальчик и цапля   Хаяо Миядзаки   кино   трейлер   фильм   
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В сети появился первый официальный тизер-трейлер анимационного фильма «Как поживаете?» («Мальчик и цапля»), который культовый японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки назвал последним в своей карьере.

События прощальной картины развернутся во времена Второй мировой войны. Её сюжет расскажет о 12-летнем мальчике по имени Махито, который пытается пережить смерть матери, погибшей в результате воздушного налёта на Токио.

Дебютный трейлер ленты показали 6 сентября — спустя почти два месяца после её выхода в японский прокат. Над фильмом работал режиссёр Хаяо Миядзаки («Навсикая из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Унесённые призраками») и его студия Ghibli.

Лента отчасти основана на одноимённой книге писателя Ёсино Гэндзабуро, вышедшей в 1937 году.

Аниме продвигали без маркетинга и его первые кадры появились в сети лишь в августе. Компания «Русский Репортаж» приобрела права на данный анимационный фильм.

Кадры из «Как поживаете?»

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Метки: Видео   Как поживаете   Мальчик и цапля   Хаяо Миядзаки   кино   трейлер   фильм   
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7  комментариев
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547
ruslan d 2 часа назад
Круто , будем ждать
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6k
MLNV Полчаса назад
Для меня Миядзаки символ волшебного детства! С удовольствием посмотрю! Жаль, что последний....
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12k
Copycat Час назад
Надеюсь в этот раз ему с сюжетом не помогал РР Мартин
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86
Pyramid Head Copycat Полчаса назад
[мат]))
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3k
Mutantino 2 часа назад
из уважения к мастеру надо посмотреть
не скажу что поклонник большой данного жанра, но тут даже для общего развития стоит
ИМХО
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10k
MUZSER 2 часа назад
Интересно с флагами какой страны будут самолёты совершивших воздушный налёт на Токио?
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