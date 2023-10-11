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В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле

В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле

Автор:
11 октября 2023 09:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   берлин   дети   драка   конфликт на почве политики   палестина   учителя   флаг   школа   
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Один из учеников принёс в школу флаг Палестины, а преподаватель попытался его отнять.

Конфликт Израиля и Палестины волнует жителей многих стран мира. Учитывая, что в Европе проживает много выходцев из восточных стран и тех, кто сочувствует Израилю, конфликты на политической почве, увы, неизбежны.


В Берлине подросток в знак солидарности с палестинским народом принёс в школу флаг. Во дворе 15-летнего ученика заметил преподаватель и попытался отобрать полотнище. Мальчик отдавать флаг не планировал - в результате словесная потасовка вылилась в драку.

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Судя по видео, преподаватель первый применил силу, однако потом он заявил, что зачинщиком драки стал школьник, но этот эпизод не попал на видео.


Об инциденте сообщили в полицию. В официальном аккаунте полиции в Твиттере случившееся описывают так: «Когда учитель попросил его убрать флаг, школьник отказался. Пятнадцатилетний подросток проявил с ним солидарность, и разразилась словесная перепалка, в ходе которой ученик ударил учителя головой, а учитель был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы. Затем подросток пнул учителя в живот».


Будут ли применяться дисциплинарные меры к преподавателю и школьникам, не сообщается. Известно, что руководство школы, в которой произошла драка, собрало экстренное совещание.


Однако официальная позиция Берлина по этому вопросу ясна: ранее канцлер ФРГ Шольц заявил о том, что Германия будет поддерживать право Израиля на самооборону и осуждать действия палестинских бойцов. Также в ФРГ усилят охрану еврейских культурных и религиозных учреждений.

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Метки: Видео   берлин   дети   драка   конфликт на почве политики   палестина   учителя   флаг   школа   
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8  комментариев
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23k
ЦСКА 42 минуты назад
Осторожно! В видео нихера не видно, кроме рюкзаков!
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56k
dima423 4 секунды назад
падла, ну кто так снимает...))
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4k
Serj81 2 минуты назад
Как говориться пошла мука на Тобольск!
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36k
Опаньки 16 минут назад
это ради этого они стану в Берлине ломали ?
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175
Konst Полчаса назад
У меня знакомый в Германии живёт и его сын учится в школе, так вот у него в классе немцев два-три человека (точно не помню!) из 25-ти учеников, остальные арабы! Так-что это только начало! Скоро гейропу будет лихорадить, они и про Украину забудут моментально!
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2k
rudenkov 42 минуты назад
"школьники избили учителя". Так школьники или школьник?
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61k
pynh 50 минут назад
"подросток проявил с ним солидарность, и разразилась словесная перепалка, в ходе которой ученик ударил учителя головой"

такая себе солидарность
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