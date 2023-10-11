В Берлине школьники избили учителя из-за конфликта в Израиле

Судя по видео, преподаватель первый применил силу, однако потом он заявил, что зачинщиком драки стал школьник, но этот эпизод не попал на видео.

Об инциденте сообщили в полицию. В официальном аккаунте полиции в Твиттере случившееся описывают так: «Когда учитель попросил его убрать флаг, школьник отказался. Пятнадцатилетний подросток проявил с ним солидарность, и разразилась словесная перепалка, в ходе которой ученик ударил учителя головой, а учитель был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы. Затем подросток пнул учителя в живот».

Будут ли применяться дисциплинарные меры к преподавателю и школьникам, не сообщается. Известно, что руководство школы, в которой произошла драка, собрало экстренное совещание.

Однако официальная позиция Берлина по этому вопросу ясна: ранее канцлер ФРГ Шольц заявил о том, что Германия будет поддерживать право Израиля на самооборону и осуждать действия палестинских бойцов. Также в ФРГ усилят охрану еврейских культурных и религиозных учреждений.