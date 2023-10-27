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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 859 постов • 43 подписчика подписаться
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В Москве яжебатя коляской, в которой находился ребенок, протаранил рабочих

В Москве яжебатя коляской, в которой находился ребенок, протаранил рабочих

Автор:
27 октября 2023 10:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Батя   коляска   конфликт   отец   рабочие   ребенок   яжебатя   
5504
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Матерящийся бородач на детской площадке в районе Шмитовского проезда натурально наехал на работяг.

Мужчина пытался их вытолкать с площадки коляской, а потом бросил свое дите и полез в драку.

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Метки: Батя   коляска   конфликт   отец   рабочие   ребенок   яжебатя   
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93  комментария
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10k
Garpia121 11 часов назад
Товарищ явно, либо забыл принять необходимые препараты, либо принял не те.
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11k
Властелин Полчаса назад
Не чинят плохо. Чинят тоже плохо. Хотя может они территорию отжимали или не удобства доставляли своими работами.
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558
Sadik-mardik Час назад
Это ещё и размножается))) Раньше было кого только не ипут, а теперь кто только не вставляет
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125
Эрик Картман 2 часа назад
Петушок
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Придурок.
Хотел хайпа, типа, какой он крутой, ща всех построит одной бровью?
А на деле - как баба, да еще и на видео снял свое верещание...
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2k
grigorenko vladislav 3 часа назад
Пздц. Что с людьми стало? Мужики, мне пройти тут... Ну проходи. ВСЁ! Кто там чё куда производил, где письмо, зовите полицию ёбтвмть!!!! Ещё б ребёнка за ноги взял и начал бы их там наотмашь им @башить... И все снимают с разных ракурсов, и другие персонажи подтягиваются, и сюжет развивается в неконтролируемом направлении... Чё, наснимали из говна блокбастер? Какое бл@ть кино в вашей башке крутится?
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36
Вадим 4 часа назад
Истеричка.....
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1k
VSh 6 часов назад
Ну по крайней мере не с ребенком в коляске нужно выяснять отношения. Вызови ментов, отвези ребенка домой, возвращайся и разбирайся до посинения.
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21k
иванов дмитрий 7 часов назад
Не уверен , что у каждого сварщика\слесаря\дворника всегда при себе папка со всеми согласованиями\лицензиями\разрешениями и прочими документами.
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255
Александр Шевченко иванов дмитрий 7 часов назад
В г. Моква при производстве работ в социальнозначимых местах (детские площадки к ним относятся), должно присутствовать лицо ответственное за производство работ, атестованное и с необходимым пакетом документов.
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34
michas 7 часов назад
Считаю, что папаня прав, хотя и немного не в себе! Если он собственник квартиры в данном дворе, и тут приходят непонятно кто, начинают что-то делать и не могут нормально объяснить, что именно собираются делать! Единственный выход, это ждать копов, в данной ситуации!
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255
Александр Шевченко michas 7 часов назад
Угу здесь ведутся строительные работы ... до слёз. Кто ты б@ть такой чтобы там вести работы, на чужой собственности, без уведомления собственников. Даже УК, о всех ремонтных работах уведомляет собственников, а они строительные работы затеяли, так на досуге пусть почитают какой набор документов и согласований для этого нужен ...
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7k
salim777 8 часов назад
Не боец, а какой-то мамин пирожочек.
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6k
Трям 8 часов назад
А косоглазый в конце, это его муж пришел?
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6k
Трям 8 часов назад
У него ПМС.
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182
Пчёл 8 часов назад
Отобрать телефон у педераста в трикошечках, дать хорошенько по морде и ему и чебуреку (на всякий случай) и выбросить телефон в раствор цементный.
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255
Александр Шевченко 8 часов назад
А где собственно ответственное лицо "рулящее" производством работ и которое должно предоставлять необходимые документы и обеспечить безопасное производство работ в общественном месте ? Где оповещение жильцов о производстве работ, где информационный щит кто производит работы в какой срок, зачем и кто будет нести отвественность ? Значит производятся незаконные работы без согласования ...
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416
AlexWoyz Александр Шевченко 7 часов назад
судя по видео и используемому оборудованию, там сварочные работы производятся, часа на 2-3 работы.
какое оповещение, какой щит?
можно просто новоявленным барьям на рожон не лезть, эго своё тупое не демонстрировать?
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255
Александр Шевченко AlexWoyz 7 часов назад
Это чужая собственность , так понятнее ? Когда будут вам заваривать дверь в квартиру, потерпите , не спрашивайте с чего бы это и на основании чего. У вас же окно есть, ну и норм. Ребята что заваривают получат денежку, коридор сделают под кладовку, а вы перетопчитесь полазите зато физ подготовка как у альпиниста будет. Все с профитом.
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416
AlexWoyz Александр Шевченко 6 часов назад
тёплое с мягким не сравнивайте.
странное у вас сравнение.
заваривали вас уже?
а по сути вопроса бородатый яжемать как отец ничтожество, коляской со своим ребёнком людей расталкивать это кем надо быть, да ещё набрасываться на людей, матом оскорблять и на камеру заявлять, что это не он матерится, а те, на кого он нападает.
вы внимательно видео смотрели?
про то, что яжемать ходил в управляйку с распросами про ремонтные работы свежая брехня, на ходу придуманная. и про вызов полиции тоже.
просто клоун-хайпожор с завышенной самооценкой и заниженным родительским инстинктом.
проехать ему прямо какие-то людишки не разрешили.
тьфу на таких, позор..
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7k
Николай 8 часов назад
История явно не кучке неадекватов на детской площадке борящихся за выход хрен знает кого хрен знает куда, что там другой конфликтик скрыт...
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3k
Яков 8 часов назад
Чувствую, что у не бритого скоро встреча с ювеналами. Они документы точно предъявят.
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8k
Ntvl 9 часов назад
где такую куртку купить, как у неадеквата? прикольный дизайн.
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42k
Лесли 🥰 9 часов назад
Такое ощущение, что это он родил и вместе с ребёнком вышел его мозг! Сколько же дебилов!
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9k
Дмитрий 9 часов назад
Уфь! Боевой хомячок. Ещё и размножается.
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−8
Kosty 9 часов назад
Дебил, лемита
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