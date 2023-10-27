В Москве яжебатя коляской, в которой находился ребенок, протаранил рабочих

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Матерящийся бородач на детской площадке в районе Шмитовского проезда натурально наехал на работяг.
Мужчина пытался их вытолкать с площадки коляской, а потом бросил свое дите и полез в драку.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Хотел хайпа, типа, какой он крутой, ща всех построит одной бровью?
А на деле - как баба, да еще и на видео снял свое верещание...
какое оповещение, какой щит?
можно просто новоявленным барьям на рожон не лезть, эго своё тупое не демонстрировать?
странное у вас сравнение.
заваривали вас уже?
а по сути вопроса бородатый яжемать как отец ничтожество, коляской со своим ребёнком людей расталкивать это кем надо быть, да ещё набрасываться на людей, матом оскорблять и на камеру заявлять, что это не он матерится, а те, на кого он нападает.
вы внимательно видео смотрели?
про то, что яжемать ходил в управляйку с распросами про ремонтные работы свежая брехня, на ходу придуманная. и про вызов полиции тоже.
просто клоун-хайпожор с завышенной самооценкой и заниженным родительским инстинктом.
проехать ему прямо какие-то людишки не разрешили.
тьфу на таких, позор..