Розыгрыш бати на кухне

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Парень подшутил над своим отцом с помощью особой пивной кружки. Видео похоже на постановку, но от этого не перестаёт быть забавным.
Вся жизнь перед глазами промелькнула.
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Хотя это все таки постанова - в реальных условиях его пассия (а по видео видно что они не женаты) разбила бы кружку об его голову а потом бы ушла хлопнув дверью....