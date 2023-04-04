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Розыгрыш бати на кухне

Розыгрыш бати на кухне

Автор:
04 апреля 2023 11:12
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Прикол   Юмор   видео   кружка   отец   папа   пиво   розыгрыш   
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Парень подшутил над своим отцом с помощью особой пивной кружки. Видео похоже на постановку, но от этого не перестаёт быть забавным.

Вся жизнь перед глазами промелькнула.

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Метки: Батя   Прикол   Юмор   видео   кружка   отец   папа   пиво   розыгрыш   
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8  комментариев
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9k
Regerald 37 минут назад
Ну и пофиг что постанова. Актёры показали комедию, я даже улыбнулся. На этом им спасибо.
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19k
Robin Hood 3 минуты назад
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17k
RDen 4 минуты назад
а где дальнейший розыгрышь с харакири?
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33k
ACU900 15 минут назад
Постонова это или нет, может таки и постанова, на а если нет - то теперь батеня статус в соцсетях сменить должен на "в активном поиске"
Хотя это все таки постанова - в реальных условиях его пассия (а по видео видно что они не женаты) разбила бы кружку об его голову а потом бы ушла хлопнув дверью....
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15k
Majul Полчаса назад
Такой "розыгрыш" уместен только в среде имбецилов.
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3k
LekS 51 минуту назад
Тупая постанова
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632
ruslan d 52 минуты назад
Ну так себе розыгрыш ...
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