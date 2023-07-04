В Омске мужчина уронил коляску с ребёнком с высокого бордюра

Житель Омска шёл с коляской по тротуару, а затем решил свернуть на газон. Спустя несколько секунд он уронил ребёнка с высокого бордюра. Мужчина, предположительно, находился в состояния опьянения.
В минувший понедельник, 3 июля, жительница Омска стала свидетелем неадекватного поведения мужчины, который гулял с ребёнком на улице Пригородная.
Портал Om1.ru сообщает, что омич шёл по тротуару, а затем свернул на газон и уронил ребёнка с высокого бордюра. Выпавший ребёнок ударился головой. Затем мужчина попытался подняться с малышом на руках, но упал вместе с ним. Ребёнок едва не попал под машину.
В настоящее время омская полиция проводит проверку.
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лет 10-13 назад в Волгограде был случай, когда одна молодая овца ( мамаша), тоже с бордюра коляску спихивала а второй рукой телефон держала, 4х-месячный дите не пристегнут был. Короче ребенок выпал головой об бордюр и тут же преставился.
А синьки от этого в магазинах меньше не станет, бизнес, ни чего личного.