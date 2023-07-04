В Омске мужчина уронил коляску с ребёнком с высокого бордюра

В минувший понедельник, 3 июля, жительница Омска стала свидетелем неадекватного поведения мужчины, который гулял с ребёнком на улице Пригородная.

Портал Om1.ru сообщает, что омич шёл по тротуару, а затем свернул на газон и уронил ребёнка с высокого бордюра. Выпавший ребёнок ударился головой. Затем мужчина попытался подняться с малышом на руках, но упал вместе с ним. Ребёнок едва не попал под машину.

В настоящее время омская полиция проводит проверку.