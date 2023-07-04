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В Омске мужчина уронил коляску с ребёнком с высокого бордюра

В Омске мужчина уронил коляску с ребёнком с высокого бордюра

Автор:
04 июля 2023 10:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   коляска   омск   отец   падение   ребёнок   
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Житель Омска шёл с коляской по тротуару, а затем решил свернуть на газон. Спустя несколько секунд он уронил ребёнка с высокого бордюра. Мужчина, предположительно, находился в состояния опьянения.

В минувший понедельник, 3 июля, жительница Омска стала свидетелем неадекватного поведения мужчины, который гулял с ребёнком на улице Пригородная.

Портал Om1.ru сообщает, что омич шёл по тротуару, а затем свернул на газон и уронил ребёнка с высокого бордюра. Выпавший ребёнок ударился головой. Затем мужчина попытался подняться с малышом на руках, но упал вместе с ним. Ребёнок едва не попал под машину.

В настоящее время омская полиция проводит проверку.

Источник:

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Метки: Видео   дети   коляска   омск   отец   падение   ребёнок   
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11  комментариев
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54k
dima423 3 часа назад
да он в говнину просто... видимо мать такая же, если не хуже, раз отец в таком состоянии с ребенком гуляет
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4k
Алекс Таворотов 2 часа назад
Слава богу, без жертв. Серьезно.
лет 10-13 назад в Волгограде был случай, когда одна молодая овца ( мамаша), тоже с бордюра коляску спихивала а второй рукой телефон держала, 4х-месячный дите не пристегнут был. Короче ребенок выпал головой об бордюр и тут же преставился.
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24k
MrGod 2 часа назад
А толку что полиция проводит проверку, найдут, оштрафуют и на этом всё.
А синьки от этого в магазинах меньше не станет, бизнес, ни чего личного.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
9k
МихА 3 часа назад
Как такому животному доверили ребёнка? он просто в дрова.
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946
ruslan d 3 часа назад
Капец он в щи ...
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9k
Борис Карабанов 3 часа назад
Пока за коляску держится, то сохраняет полувертикальное положение, а без коляски никак.
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10k
Александр 3 часа назад
"Мужчина предположительно, находился в состояния опьянения".
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