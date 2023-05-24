817
1
1
Мужчина решил подшутить над дочерью, которая любит фотографироваться. Глава семейства изобразил, как со стороны выглядит девушка, когда делает селфи с напитками.
Самую суть поймал.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Австралии женщина громким криком спугнула грабителей в парандже
- Сёрфер вместе с сыном ловит волну
- В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»
- Позитивный батя пародирует свою дочку
- В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак
Новости партнёров
реклама