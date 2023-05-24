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Позитивный батя пародирует свою дочку

Позитивный батя пародирует свою дочку

Автор:
24 мая 2023 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   отец   папа   
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Мужчина решил подшутить над дочерью, которая любит фотографироваться. Глава семейства изобразил, как со стороны выглядит девушка, когда делает селфи с напитками.

Самую суть поймал.

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Метки: Батя   Прикол   Реакция   Юмор   видео   дочь   отец   папа   
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1  комментарий
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Pioner76 7 минут назад
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Себастьян Перейра

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