Краснодарский батя ударил головой девочку на детской площадке

На размещенном видео взрослый мужчина вмешивается в разговор девочек и женщины (возможно, матери мальчика) со словами «Ты что такая дерзкая?» и в какой-то момент бьет одну из них головой в голову. После этого продолжает идти в ее сторону, а подросток пятится. После этого он толкает девочку рукой и использует ненормативную лексику.







Инцидент произошел из-за того, что девочки якобы периодически задирали сына мужчины, поэтому последний решил вмешаться в ситуацию и решить ее подобным образом.



