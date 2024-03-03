Краснодарский батя ударил головой девочку на детской площадке

В поселке Новознаменском Краснодара неизвестный мужчина применил силу к девочке-подростку – ударил головой, толкнул, а также нецензурно выражался. Это произошло из-за того, что девочки якобы дразнили его сына.
На размещенном видео взрослый мужчина вмешивается в разговор девочек и женщины (возможно, матери мальчика) со словами «Ты что такая дерзкая?» и в какой-то момент бьет одну из них головой в голову. После этого продолжает идти в ее сторону, а подросток пятится. После этого он толкает девочку рукой и использует ненормативную лексику.
Инцидент произошел из-за того, что девочки якобы периодически задирали сына мужчины, поэтому последний решил вмешаться в ситуацию и решить ее подобным образом.
- Соседи участников потасовки разделились на два лагеря: одни считают, что мужчина не имел права травмировать девочку, другие же уверены, что современная молодежь доведет, кого угодно
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В подобных ситуациях разумным действием будет зафиксировать неподобающее поведение подростков на видео и обратиться с этими материалами в полицию. Важно действовать в рамках закона, избегая физического воздействия и применения любых средств принуждения, ограничившись, возможно, гражданским задержанием до прибытия правоохранительных органов.
Несколькими постами ранее некий сибирский ушлепок обоссал автомобиль, нарушающий ПДД. Что восторженно приветствовалось местными апологетами. Хотя нигде в ПДД не сказано, что на неправильно запаркованный автомобиль надо помочится.
Тут некий папаша также вылез за рамки правового поля, что вполне укладывается в рамки хулиганства. То есть и там , и там хулиганка. А какая разница в оценке со стороны читатей фишек.
Это, на мой взгляд, самый верный метод.
А вот родителям, если будут неадекватные, можно будет и морду набить.
Начнут родители бычить -тут уже ситуация неоднозначна.
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Отвечу просто.
Был свидетелем в ОВД (я живу в Москве) следующего разговора с вернувшегося с выезда наряда полиции, они выехали на драку подростков с избиением одного из них. Как известно - в Москве камеры фиксируют всю территорию города.
- ты почему никого не привез, ведь все видно по записям?
- а нафига мне неприятности из за задержания несовершеннолетнего?