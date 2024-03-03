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Краснодарский батя ударил головой девочку на детской площадке

Краснодарский батя ударил головой девочку на детской площадке

Автор:
03 марта 2024 10:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Батя   Краснодар   детская площадка   конфликт   негатив   отец   ударил   
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В поселке Новознаменском Краснодара неизвестный мужчина применил силу к девочке-подростку – ударил головой, толкнул, а также нецензурно выражался. Это произошло из-за того, что девочки якобы дразнили его сына.

На размещенном видео взрослый мужчина вмешивается в разговор девочек и женщины (возможно, матери мальчика) со словами «Ты что такая дерзкая?» и в какой-то момент бьет одну из них головой в голову. После этого продолжает идти в ее сторону, а подросток пятится. После этого он толкает девочку рукой и использует ненормативную лексику.



Инцидент произошел из-за того, что девочки якобы периодически задирали сына мужчины, поэтому последний решил вмешаться в ситуацию и решить ее подобным образом.




- Соседи участников потасовки разделились на два лагеря: одни считают, что мужчина не имел права травмировать девочку, другие же уверены, что современная молодежь доведет, кого угодно

Источник:

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Метки: Батя   Краснодар   детская площадка   конфликт   негатив   отец   ударил   
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21  комментарий
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3k
Yàlìshān dà 59 минут назад
Подростки иногда могут вести себя вызывающе и бесцеремонно, что отчасти может быть связано с возрастными особенностями и стилем воспитания, предполагающим излишнюю свободу действий. Однако это не оправдывает неподобающее поведение. В ситуации, подобной той, что видна на видео, "мужик", вступая в конфликт с подростками, попадает под статью.
В подобных ситуациях разумным действием будет зафиксировать неподобающее поведение подростков на видео и обратиться с этими материалами в полицию. Важно действовать в рамках закона, избегая физического воздействия и применения любых средств принуждения, ограничившись, возможно, гражданским задержанием до прибытия правоохранительных органов.
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16k
Дядюшка Ау 20 минут назад
Парадокс Фишек
Несколькими постами ранее некий сибирский ушлепок обоссал автомобиль, нарушающий ПДД. Что восторженно приветствовалось местными апологетами. Хотя нигде в ПДД не сказано, что на неправильно запаркованный автомобиль надо помочится.
Тут некий папаша также вылез за рамки правового поля, что вполне укладывается в рамки хулиганства. То есть и там , и там хулиганка. А какая разница в оценке со стороны читатей фишек.
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11k
Vacony 22 минуты назад
как он наступил то на ее ногу ....
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39k
АнтонПолднев Полчаса назад
Как все подобные видео - без предыстории. Говорить без этого смысла нет. Расходимся.
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39k
albedo 46 минут назад
Честно говоря, я бы взял подростка за шкирку и отвел бы на разговор с родителями.
Это, на мой взгляд, самый верный метод.
А вот родителям, если будут неадекватные, можно будет и морду набить.
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