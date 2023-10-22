Милота дня: кот Рико, живущий в ветеринарной клинике, заботится о больном котёнке

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Рико уже помогал ветеринарам с другими котятами. Он мурлыкает и ласкает их, чтобы они чувствовали себя безопасно. Даже хозяевам становится легче, когда Рико рядом.
Такая терапия помогает котятам выздоравливать быстрее.
Всем нам иногда нужно, чтобы о нас позаботился котик Рико
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