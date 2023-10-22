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Сообщество Без кота и жизнь не та 1766 постов • 485 подписчиков подписаться
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Милота дня: кот Рико, живущий в ветеринарной клинике, заботится о больном котёнке

Милота дня: кот Рико, живущий в ветеринарной клинике, заботится о больном котёнке

Автор:
22 октября 2023 10:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: ветеринары   животные   забота   кот   котенок   милота   
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Рико уже помогал ветеринарам с другими котятами. Он мурлыкает и ласкает их, чтобы они чувствовали себя безопасно. Даже хозяевам становится легче, когда Рико рядом.


Такая терапия помогает котятам выздоравливать быстрее.

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Метки: ветеринары   животные   забота   кот   котенок   милота   
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1  комментарий
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banzai7 57 минут назад
В прошлой жизни был терапевтом.
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