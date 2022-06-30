Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой

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Владельцы котёнка решили пробудить не только питомца, но и его аппетит. Они открыли пакетик с едой и поднесли к мордочке спящего животного. Реакция котёнка не заставила себя долго ждать.
Котёнок проснулся от запаха чего-то вкусненького.
Источник:
АНТИФИШКИ
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