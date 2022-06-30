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Сообщество Без кота и жизнь не та 1341 пост • 439 подписчиков подписаться
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Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой

Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой

Автор:
30 июня 2022 10:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   котёнок   милота   прикол   
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Владельцы котёнка решили пробудить не только питомца, но и его аппетит. Они открыли пакетик с едой и поднесли к мордочке спящего животного. Реакция котёнка не заставила себя долго ждать.
Котёнок проснулся от запаха чего-то вкусненького.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   котёнок   милота   прикол   
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1  комментарий
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Максим Минаев 13 минут назад
как мило.
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Alex Chebrikov

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