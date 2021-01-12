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Сообщество Без кота и жизнь не та 764 поста • 350 подписчиков подписаться
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Мужчина наткнулся на брошенного котенка и теперь путешествует вместе с ним

Мужчина наткнулся на брошенного котенка и теперь путешествует вместе с ним (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 08:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Велосипедист   видео   животные   кот   котенок   милота   позитив   путешествие   
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Несколько лет назад Дин Николсон из Шотландии отправился в путешествие на велосипеде. Мужчина планировал совершить его в одиночку, но наткнулся на брошенного котенка в 18 километрах от ближайшего города.

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Метки: Велосипедист   видео   животные   кот   котенок   милота   позитив   путешествие   
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