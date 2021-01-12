Мужчина наткнулся на брошенного котенка и теперь путешествует вместе с ним

Несколько лет назад Дин Николсон из Шотландии отправился в путешествие на велосипеде. Мужчина планировал совершить его в одиночку, но наткнулся на брошенного котенка в 18 километрах от ближайшего города.
Котенок увязался за ним и путешественник принял решение взять животное с собой. Мир не без добрых людей!
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