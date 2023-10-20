А его «уведомления» слышал весь класс — на выходе из кабинета ребенок угрожал педагогу матом.
Видео инцидента в соцсети выложили одноклассники. Как рассказала RT директор школы №16, сейчас идёт служебная проверка, решения об увольнении учителя пока нет. Подростка она охарактеризовала лишь словами: «В кабинете моём бывал».
Школьники при этом в комментариях утверждают, что мужчину якобы планируют уволить на следующей неделе.
Ещё один из сотрудников школы заявил, что учитель — «нормальный человек», а ученик — «тяжёлый подросток, который отвратительно себя ведёт и доводит педагогов».
Источник в правоохранительных органах региона сказал RT, что ситуация неоднозначная, отметив агрессивное поведение ученика. По его словам, сейчас полиция беседует с педагогом, а СК изучает видеозапись, чтобы решить, подключиться к делу или нет.
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Без отца нет семьи. Надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, к отношениям, в том числе в семье и к женщине, – прокомментировал ее выступление Володин. – Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью: заводят кошечек и живут. (С)
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Политик заметил, что если у мужчины в 40 лет нет ни жены ни детей, то он уже не будет брать на себя такую ответственность.