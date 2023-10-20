Видео инцидента в соцсети выложили одноклассники. Как рассказала RT директор школы №16, сейчас идёт служебная проверка, решения об увольнении учителя пока нет. Подростка она охарактеризовала лишь словами: «В кабинете моём бывал».

Школьники при этом в комментариях утверждают, что мужчину якобы планируют уволить на следующей неделе.

Ещё один из сотрудников школы заявил, что учитель — «нормальный человек», а ученик — «тяжёлый подросток, который отвратительно себя ведёт и доводит педагогов».

Источник в правоохранительных органах региона сказал RT, что ситуация неоднозначная, отметив агрессивное поведение ученика. По его словам, сейчас полиция беседует с педагогом, а СК изучает видеозапись, чтобы решить, подключиться к делу или нет.