Во Владивостоке молодые люди попытались украсть сигареты из супермаркета и избили охрану

Драка в супермаркете «Реми» на проспекте Красного Знамени, 57 во Владивостоке произошла 16 октября. В 19:08 в торговый зал зашли молодые люди, которые пытались вынести сигареты, не оплатив. Один из охранников заметил кражу и попытался остановить воров, но получил удар ногой в спину.



— Сотрудники торговой точки старались локализовать конфликт, оттаскивая агрессивных мужчин, но получали в ответ удары, в том числе предметом, похожим на кастет. После прибытия группы быстрого реагирования и полиции удалось задержать одного из нападавших.





В результате избиения трое сотрудников «Реми» госпитализировала бригада скорой медицинской помощи ссадинами, гематомами и подозрением на черепно-мозговую травму. Нами было написано заявление по факту кражи, хулиганства и нанесения телесных повреждений.