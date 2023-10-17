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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 830 постов • 42 подписчика подписаться
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Во Владивостоке молодые люди попытались украсть сигареты из супермаркета и избили охрану

Во Владивостоке молодые люди попытались украсть сигареты из супермаркета и избили охрану

Автор:
17 октября 2023 11:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   избиение   конфликт   сигареты   супермаркет   
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Троих охранников госпитализировали.

Драка в супермаркете «Реми» на проспекте Красного Знамени, 57 во Владивостоке произошла 16 октября. В 19:08 в торговый зал зашли молодые люди, которые пытались вынести сигареты, не оплатив. Один из охранников заметил кражу и попытался остановить воров, но получил удар ногой в спину.

— Сотрудники торговой точки старались локализовать конфликт, оттаскивая агрессивных мужчин, но получали в ответ удары, в том числе предметом, похожим на кастет. После прибытия группы быстрого реагирования и полиции удалось задержать одного из нападавших.


В результате избиения трое сотрудников «Реми» госпитализировала бригада скорой медицинской помощи ссадинами, гематомами и подозрением на черепно-мозговую травму. Нами было написано заявление по факту кражи, хулиганства и нанесения телесных повреждений.

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Метки: Видео   Владивосток   избиение   конфликт   сигареты   супермаркет   
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24k
ЦСКА Час назад
Заипательское видео пола!
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2k
Оксид Бетона 18 минут назад
Отличное видео!
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2k
Максим Макашев Час назад
ставлю на "чёрное"
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45k
Цыц тут у меня Час назад
Оператор на вес золота.
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11k
Б.Касторский Час назад
Мило! Из-за 150 рублей, или сколько там сейчас стоят сигареты, уйти на разбой группой лиц?))) А дальше уже медицина, экспертизы, поиски кастета и можно смело отчалить "до 10 лет лишения свободы". К успеху шли (с)
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56k
dima423 Час назад
видео можно было и не выкладывать)
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