Женоненавистник получил по заслугам

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Мужчина по неизвестной причине бил проходящих мимо женщин. В какой-то момент он наткнулся на прохожего, который не побоялся заступиться за представительниц прекрасного пола.
Награда нашла героя.
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Как бы это не "мститель за неприличную болезнь", полученную от мадемуазелей.
Наверное, снимал очередной говноконтент