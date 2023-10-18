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Женоненавистник получил по заслугам

Женоненавистник получил по заслугам

Автор:
18 октября 2023 09:38
Метки: Видео   женоненавистник   женщины   конфликт   люди   удар   
1153
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1

Мужчина по неизвестной причине бил проходящих мимо женщин. В какой-то момент он наткнулся на прохожего, который не побоялся заступиться за представительниц прекрасного пола.

Награда нашла героя.

Источник:

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Метки: Видео   женоненавистник   женщины   конфликт   люди   удар   
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10  комментариев
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5k
Горожанин 37 минут назад
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30k
Кот Баюн 6 минут назад
мине показалось, или он ножом бил? что у него в руке?
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37k
russger 7 минут назад
Музыкант говно трусливое. Надеюсь ему никто не кидает.
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370
Maikl 16 минут назад
У этого утырка в руке зажат какой-то предмет и именно им он наносил удары.
Как бы это не "мститель за неприличную болезнь", полученную от мадемуазелей.
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28k
Lehoia Полчаса назад
Этот примат явно под какими-то веществами. Иначе как объяснить, что он не отрубился после таких смачных прилетов.
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17k
Мистер Фикс Полчаса назад
Тиктокер, вроде питерских придурков.
Наверное, снимал очередной говноконтент
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76k
Viktor Полчаса назад
Приятно видеть!
Моя мать говорила - молодец против овец, а как против молодца - так сам овца.
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