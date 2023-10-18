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Пранкер выбрал неудачную жертву для розыгрыша

Пранкер выбрал неудачную жертву для розыгрыша

Автор:
18 октября 2023 12:43
Метки: prank   Видео   конфликт   поцелуй   пранкер   розыгрыш   
2770
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1

Пранкер подошёл к крупному охраннику с довольно странным предложением. Он спросил у мужчины, можно ли его поцеловать.

Охранник переспросил, а затем дал согласие. Дождавшись, когда шутник потянется к нему, мужчина нанёс отрезвляющий удар.

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Метки: prank   Видео   конфликт   поцелуй   пранкер   розыгрыш   
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10  комментариев
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9k
ишты 2 часа назад
Этих негров не поймешь! Душить их нельзя, целовать тоже нельзя. Отправить их нах в Африку, пусть там живут как считают нужным.
Хотя пранкеру правильно всёк.
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13k
..: Атеист :.. 11 минут назад
Пид..стия должна останавливаться еще в зародыше!
зачетный удар! Так этих гомосеков-блохеров!
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2k
Lena Полчаса назад
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92k
sapér Vodička Час назад
маленький мальчик надел кимано
много приемов он видел в кино
с криком "кия!" и ударом ноги
папины яйца стекли в сапоги
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3k
SmartCat101 Час назад
а охранник то сам пранкер!!!
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8k
Колорад 2 часа назад
-Хотелось бы узнать насчёт прайса.
-Например, поцелуйчик - 500 рублей. Ну там, за попу подержать - 1500. Полторы... А уж если, так сказать, бычка завалить... 3000 и не меньше.
-Ну, 3000, оно, конечно, дело решаемое... а ведь только бычок-то не заваливается у нас! Бочечка-то у нас не откупоривается!
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6k
Бу 2 часа назад
красавчик, даже суп не пролил!)
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
на нах!
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