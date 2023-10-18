Пранкер выбрал неудачную жертву для розыгрыша

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Пранкер подошёл к крупному охраннику с довольно странным предложением. Он спросил у мужчины, можно ли его поцеловать.
Охранник переспросил, а затем дал согласие. Дождавшись, когда шутник потянется к нему, мужчина нанёс отрезвляющий удар.
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Хотя пранкеру правильно всёк.
зачетный удар! Так этих гомосеков-блохеров!
много приемов он видел в кино
с криком "кия!" и ударом ноги
папины яйца стекли в сапоги
-Например, поцелуйчик - 500 рублей. Ну там, за попу подержать - 1500. Полторы... А уж если, так сказать, бычка завалить... 3000 и не меньше.
-Ну, 3000, оно, конечно, дело решаемое... а ведь только бычок-то не заваливается у нас! Бочечка-то у нас не откупоривается!