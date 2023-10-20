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Парень сделал подарок своей девушке: прыжок с моста

Парень сделал подарок своей девушке: прыжок с моста

Автор:
20 октября 2023 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   люди   отношение   подарок   прыжок с моста   
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Но, кажется, страховка не была рассчитана на её вес, из-за чего произошло небольшое недоразумение, после которого девушка крикнула: «Я расстаюсь с тобой!» не дожидаясь когда её поднимут.

🤔 А может он надеялся, что страховка не выдержит?

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Метки: Видео   Юмор   люди   отношение   подарок   прыжок с моста   
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7  комментариев
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1k
Пчёлкин 52 минуты назад
И себе сделал подарок.
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3k
Алекс Минуту назад
Зачет))))
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34
Евгений Бобр 9 минут назад
Молодец
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111
levikus 24 минуты назад
Что то типа убью крикнула
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12k
Copycat 36 минут назад
Он просто решил сбросить лишний вес
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3k
xbrat 38 минут назад
Ловко намекнули, что она жЫрненькая)))
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Rus77 41 минуту назад
Так повезло же, что не оборвался)
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