Парень сделал подарок своей девушке: прыжок с моста

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Но, кажется, страховка не была рассчитана на её вес, из-за чего произошло небольшое недоразумение, после которого девушка крикнула: «Я расстаюсь с тобой!» не дожидаясь когда её поднимут.
🤔 А может он надеялся, что страховка не выдержит?
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